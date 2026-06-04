Репик считает, что неудачи ЦСКА могли быть связаны с проблемами в раздевалке и физподготовкой

Болельщик и инвестор ЦСКА Алексей Репик в разговоре с «СЭ» высказался о причинах неудачного выступления армейцев в сезоне-2025/26.

— Почему сезон вышел таким? Ведь ЦСКА зимой называли претендентом на титул.

— Не могу сказать. Наверное, были какие-то объективные сложности в раздевалке, физической подготовке и моральном состоянии игроков. Но у нас очень много классных игроков, и сейчас в клубе сформировался свой, родной, близкий тренерский штаб. Надеюсь, все получится, — сказал Репик «СЭ» в кулуарах ПМЭФ-2026.

В сезоне-2025/26 ЦСКА занял пятое место в РПЛ. В FONBET Кубке России команда дошла до финала Пути регионов, где уступила «Спартаку».

1 июня главным тренером команды назначили Дмитрия Игдисамова. Ранее 39-летний специалист был исполняющим обязанности главного тренера. По ходу сезона пост главного тренера покинул швейцарец Фабио Челестини, назначенный вместо Марко Николича летом 2025 года.

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