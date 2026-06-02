Умяров: «Музей «Спартака» выставил разбитый кубок. Ради этого можно было его разбить»

Полузащитник сборной России и «Спартака» Наиль Умяров рассказал о самом главном воспоминании с суперфинала FONBET Кубка России.

«Спартак» одержал победу над «Краснодаром» (1:1, пенальти — 4:3) и завоевал Кубок страны.

— Уже на следующий день после победы в Кубке нужно было приехать в сборную. Быстро пришлось готовиться к Египту и надо было переключиться. Самое главное воспоминание от победы? Стадион, переполненный красно-белыми болельщиками.

Разбитый кубок? Музей «Спартака» выложил, что они выставили разбитый кубок. Ради этого можно было его разбить, — сказал Умяров.

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