Барко набил татуировку в честь победы «Спартака» в Кубке России

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко сделал татуировку в честь победы с командой в FONBET Кубке России-2025/26.

27-летний аргентинец набил на ноге изображения трофея. Снимок с новой татуировкой Барко в соцсетях опубликовал аргентинский тату-мастер. В апреле полузащитник обещал набить татуировку, если «Спартак» выиграет какой-либо трофей.

Татуировка Эсекьеля Барко с Кубком России. Фото соцсети

В суперфинале Кубка России «Спартак» 24 мая обыграл «Краснодар» (1:1, пенальти 4:3).

Барко выступает за «Спартак» с лета 2024 года. В прошедшем сезоне он провел 37 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 9 результативных передач.

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