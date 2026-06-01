Карседо: «Мы делали все, чтобы вернуть «Спартак» в те времена, когда он побеждал и это было нормой»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо рассказал, что почувствовал после победы команды в суперфинале FONBET Кубка России против «Краснодара» (1:1, пенальти — 4:3).

«Гордость. Гордость за всех. Ведь с первого момента, придя сюда, мы делали все, чтобы стать настоящей командой и как можно скорее вернуть «Спартак» в старые добрые времена. В те времена, когда он побеждал и это было нормой. Титула жаждали все болельщики. И когда мы его выиграли, в первые секунды я почувствовал гордость. Повторю: за всех. За игроков, за персонал, за членов семей, за близких и, конечно же, за всех наших болельщиков.

Атмосфера, которую создали болельщики... Это что-то невероятное. Наверное, самое впечатляющее зрелище за весь год. И когда я увидел переполненный стадион, я еще раз подумал о том, какая это ответственность. Не разочаровать тех, кто пришел на главный матч в году. Порадовать людей у телеэкранов. В конце концов запоминают только победителей. И я очень счастлив, что мы сумели победить», — цитирует Карседо пресс-служба клуба.

Красно-белые выиграли Кубок страны в 15-й раз в истории (с учетом Кубка СССР).