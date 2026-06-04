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Слишкович призвал закончить хейт Боселли

Микеле Антонов
Корреспондент
Хуан Боселли.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший тренер «Спартака» Владимир Слишкович в интервью «СЭ» высказался об игре полузащитника «Краснодара» Хуана Боселли.

— Вернемся к «Краснодару». Что бы вы сказали футболистам после потери двух титулов за неделю? Особенно Боселли и Ленини.

— Нет универсального правила: окей, мы проиграли, сейчас я скажу вот это и все будет в порядке. Тренер знает своих игроков, чувствует, с кем и как разговаривать. Болельщиков я тоже понимаю. Но ни Боселли, ни Ленини ни в чем не виноваты! Виноваты или все, или никто. Да, у Боселли был момент — в 9 случаях из 10 он забил бы, но сейчас Лунев не позволил.

Никто не хотел забить сильнее самого Боселли — ни с «Динамо», ни в Кубке. Он после такого давления [в чемпионате] не спрятался перед серией пенальти. Мог ведь сказать: «Спина болит». Но проявил характер. Не получилось — бывает. Возьмите того же Боселли в «Пари НН» — сколько важных голов он забил! Хуан доказал, что заслуживает играть в «Краснодаре». Иногда становишься героем, иногда — нет.

Чемпионом России-2025/26 стал «Зенит», который на 2 очка опередил «Краснодар». Третье место занял «Локомотив».

Боселли 26 лет. Уругваец перешел в «Краснодар» из «Пари НН» в феврале 2026 года. В сезоне-2025/26 в 37 матчах во всех турнирах он забил 11 голов и сделал 2 результативные передачи.

Владимир Слишкович о&nbsp;судьях, доверии к&nbsp;российским игрокам и&nbsp;итогах сезона-2025/26.«Соболев для Дурана — Златан Ибрагимович! Конкуренции не существовало». Интервью Владимира Слишковича

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Хуан Мануэль Боселли
ФК Краснодар
Владимир Слишкович
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 7 3 1 3 10-7 10
8
 Рубин 7 2 4 1 10-9 10
9
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
10
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
11
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
12
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
13
 Локомотив 7 1 3 3 6-8 6
14
 Родина 7 1 1 5 8-19 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
Результаты / календарь
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11.09 18:00 Крылья Советов – Родина - : -
12.09 14:00 Факел – Балтика - : -
12.09 16:15 Зенит – Локомотив - : -
12.09 18:30 Динамо – Оренбург - : -
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин - : -
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх - : -
13.09 17:00 Спартак – Ростов - : -
13.09 19:30 Краснодар – Акрон - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 6 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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