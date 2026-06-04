Слишкович призвал закончить хейт Боселли

Бывший тренер «Спартака» Владимир Слишкович в интервью «СЭ» высказался об игре полузащитника «Краснодара» Хуана Боселли.

— Вернемся к «Краснодару». Что бы вы сказали футболистам после потери двух титулов за неделю? Особенно Боселли и Ленини.

— Нет универсального правила: окей, мы проиграли, сейчас я скажу вот это и все будет в порядке. Тренер знает своих игроков, чувствует, с кем и как разговаривать. Болельщиков я тоже понимаю. Но ни Боселли, ни Ленини ни в чем не виноваты! Виноваты или все, или никто. Да, у Боселли был момент — в 9 случаях из 10 он забил бы, но сейчас Лунев не позволил.

Никто не хотел забить сильнее самого Боселли — ни с «Динамо», ни в Кубке. Он после такого давления [в чемпионате] не спрятался перед серией пенальти. Мог ведь сказать: «Спина болит». Но проявил характер. Не получилось — бывает. Возьмите того же Боселли в «Пари НН» — сколько важных голов он забил! Хуан доказал, что заслуживает играть в «Краснодаре». Иногда становишься героем, иногда — нет.

Чемпионом России-2025/26 стал «Зенит», который на 2 очка опередил «Краснодар». Третье место занял «Локомотив».

Боселли 26 лет. Уругваец перешел в «Краснодар» из «Пари НН» в феврале 2026 года. В сезоне-2025/26 в 37 матчах во всех турнирах он забил 11 голов и сделал 2 результативные передачи.

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