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Мусаев о критике Боселли: «Про Баджо тоже все говорили, но до него не забили Барези и Массаро»

Руслан Минаев

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, что команда поддержала Хуана Боселли и Кевина Ленини после суперфинала FONBET Кубка России со «Спартаком» (1:1, пенальти 3:4). Игроки «быков» не реализовали пенальти в серии.

«Когда Роберто Баджо в финале чемпионата мира 1994 года не забил пенальти, все об этом тоже говорили и писали. И он до сих пор живет с этим. Но до него не забили свои удары Барези и Массаро, а виноват остался Баджо. Я бы не хотел уходить в эту сторону. Мы поддержали всех — и Боселли и Ленини. Сразу сказали, что вместе побеждаем и вместе проигрываем. Виновных не искали», — цитирует Мусаева «Чемпионат».

У «Краснодара» три поражения в трех финалах Кубка России.

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Источник: Чемпионат
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Мурад Мусаев
Роберто Баджо
Хуан Мануэль Боселли
ФК Краснодар
Кевин Ленини
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