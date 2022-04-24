«Вся острота в «Спартаке» исходит от Бакаева». Мнение бывшего спортдира клуба

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов выделил в составе команды Паоло Ваноли полузащитника Зелимхана Бакаева.

— Взять того же Хлусевича. Дает большой объем работы, парень старается. Но КПД-то пока низкий. Не видно завершающей передачи, в его активе нет ни одного голевого паса. И это касается не только его. В дерби с ЦСКА мы увидели, что вся острота исходит от Бакаева. Он шел в обводку, что-то придумывал. Был еще сильный матч у Соболева против Тулы. Он работал именно на команду, принимал, сбрасывал. Посмотрим, какой состав выберет Ваноли на «Ростов». Но Бакаев однозначно выделялся в кубковом дерби. Весь креатив шел от него.

— Москвичам во чтобы то ни стало нужно с ним продлить контракт?

— Это не мои вопросы. Пусть «Спартак» решает. Но можно констатировать, что сейчас он самый острый игрок этой команды. У того же Хлусевича пока таких качеств нет. Может быть, волнуется. В «Арсенале» смотрелся иначе, но «Спартак», согласитесь, это другой уровень.

Контракт Бакаева с красно-белыми рассчитан до лета 2022 года.