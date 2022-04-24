Экс-тренер «Спартака» Дмитрий Гунько в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от матча 26-го тура Тинькофф РПЛ между красно-белыми и «Ростовом».

«С нетерпением жду матча. Для меня это не просто противостояние Карпин — «Спартак», а противостояние агрессивного футбола Карпина и достаточно плотного футбола в обороне Ваноли. Это противостояние двух тренеров, в этом контексте мне будет интересно посмотреть на эти команды. Принципиально ли будет для Валерия Георгиевича выиграть этот матч? Думаю, что для него каждая игра после возвращения из сборной в «Ростов» принципиальная. Мы видим это по результату. Не считаю, что этот матч будет сверхрезультативным, но голы будут», — сказал Гунько «СЭ».

«Ростов» занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ с 42 очками, «Спартак» расположился на строчке ниже с 31 баллом.