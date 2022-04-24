«Не вижу, в чем «Спартак» превосходит «Ростов». Спонтанные навесы, вся острота от Бакаева». Интервью Шикунова

У «Спартака» пока не было двух подряд хороших матчей

— Как вам «Спартак» в дерби с ЦСКА? — первый вопрос Шикунову.

— Несмотря на победу, вопросов по игре «Спартака» очень много. Хотя против ЦСКА красно-белые сыграли, конечно, качественнее, чем с «Рубином». Теперь предстоит очень интересный и непредсказуемый матч.

— Почему непредсказуемый?

— Георгич (Валерий Карпин. — Прим. «СЭ») раньше работал в «Спартаке». У «Ростова» сейчас очень хорошая серия — три победы подряд. У красно-белых мы таких серий по весне что-то не видим. Сначала уступили ЦСКА — все сникли. Потом одолели «Динамо». Дальше — поражения от «Краснодара», «Локомотива»... У красно-белых нет стабильности. Они какие-то дерганые. Игра на игру не приходится. Сейчас взяли верх над армейцами в Кубке, но как они будут выглядеть против «Ростова»? Вопрос. Повторю свою мысль: команда Ваноли еще не провела два матча подряд великолепно. Хотя бы даже по результату. Про игру я молчу — ее пока нет. Так что нас ждет увлекательная встреча. Большой праздник, Пасха. В Ростове-на-Дону его очень любят — казачий регион. Придет много болельщиков. Вывеска великолепная! У «Ростова» даже есть некоторое преимущество.

— Какое?

— Дончане не играли матч на Кубок, планомерно готовились к «Спартаку». А подопечные Ваноли, конечно, много сил отдали в дерби с армейцами. Хватит ли им теперь эмоций?

— Перед матчем первого круга вы сказали, что Руй Витория не сразу понял возможности своих игроков. Португалец на первых порах начал прививать им футбол «Бенфики», который они показывать не могли. А Ваноли, на ваш взгляд, быстрее разобрался, куда он попал?

— Да. Итальянец упростил игру. У Витории не хватало игроков для того футбола, к которому он привык. Не было крайнего защитника, плеймейкера. Не было соответствующего материала. Он только потом перестроился.

— Ваноли по своему футболу ближе к Тедеско?

— Да. При Тедеско же все довольно простенько было. Грузили на Соболева. Тот сбрасывал в эти «усы», куда влетали Понсе и Ларссон. Тактика работала. В итоге второе место — достойный результат.

24.04.2022 | ЦСКА — Динамо

— Однако при этом у Ваноли в чемпионате России пока довольно скромная статистика — 8 очков в семи матчах.

— Да, это ни о чем... Понимаете, против больших клубов — ЦСКА, «Динамо» — тактика Ваноли срабатывает, это прокатывает. А когда приезжают маленькие, средние команды, они закрываются. Взломать такую оборону, конечно, тяжелее. В играх с ЦСКА и «Динамо» у красно-белых был простор, вылетали, создавали моменты. В ворота бело-голубых вообще забили два сумасшедших мяча. Гол Промеса мог сломать кого хочешь. А по игре нельзя сказать, что «Спартак» доминирует. Ведь даже в большинстве могли упустить победу над ЦСКА. Вспомните две штанги у армейцев. Правда, и красно-белые имели два-три момента — Акинфеев вытащил. И все-таки все довольно зыбко. Либо 3:0, либо 1:1. Нет запаса прочности.

Против «Спартака» все создают моменты — от «Рубина» до «Динамо»

— Тогда можете назвать главную игровую проблему этого «Спартака»?

— Оборона. Ведь моменты против «Спартака» создают все. От «Рубина» до «Динамо». Да и организация игры впереди вызывает вопросы. Какие-то спонтанные навесы, а они не проходят...

— Почему?

— Взять того же Хлусевича. Дает большой объем работы, парень старается. Но КПД-то пока низкий. Не видно завершающей передачи, в его активе нет ни одного голевого паса. И это касается не только его. В дерби с ЦСКА мы увидели, что вся острота исходит от Бакаева. Он шел в обводку, что-то придумывал. Был еще сильный матч у Соболева против Тулы. Он работал именно на команду, принимал, сбрасывал. Посмотрим, какой состав выберет Ваноли на «Ростов». Но Бакаев однозначно выделялся в кубковом дерби. Весь креатив шел от него.

— Москвичам во чтобы то ни стало нужно с ним продлить контракт?

— Это не мои вопросы. Пусть «Спартак» решает. Но можно констатировать, что сейчас он самый острый игрок этой команды. У того же Хлусевича пока таких качеств нет. Может быть, волнуется. В «Арсенале» смотрелся иначе, но «Спартак», согласитесь, это другой уровень.

— «Спартак» привыкает играть без Промеса?

— Ну а что поделать? От травм никто не застрахован. Нет смысла его обсуждать. Промеса мы знаем от и до. Хотя когда он только вернулся в «Спартак», то весьма отдаленно напоминал прежнего Квинси. И он, и Ларссон сильно сдали. Только по весне Промес начал возвращаться на былой уровень, но тут в дело вмешалось повреждение.

Николсон обязан бить из таких позиций, а он медлит...

— Что скажете о Николсоне? Не многовато ли моментов он запорол в поединке с ЦСКА?

— Его нельзя назвать топовым форвардом. Хотя, может быть, еще нужно какое-то время для адаптации. У него есть обалденные качества. Большой нападающий, цепляется за мячи, принимает забросы. Но действует как-то на паузах, не сразу принимает решения. В игре с ЦСКА он имел два-три момента, когда нужно было бить. А его там накрыли, тут промедлил... Форварды должны быть жадными до голов и из своих шансов выжимать максимум. Николсон, находясь в штрафной, зачем-то начал думать — ударить или отдать. Не знаю...

— Можете сравнить его с Соболевым?

— В принципе, это одноплановые нападающие. Соболев лучше адаптирован к нашему футболу, тоже способен продавливать. У него хороший объем. По весне, считаю, выглядит очень прилично. Николсон помягче, поэластичнее. Соболев пожестче. Александр больше работает на команду, это очень важно.

— А Шамар?

— Пока больше на себя.

— Уже составили впечатление об опорнике Мартинсе?

— Пока загадка. Связка Умяров — Зобнин лично для меня выглядит предпочтительнее, поинтереснее. Да даже Пруцев, когда выходит на замену. А там — посмотрим, прибавит ли Мартинс или нет. Когда игра не выстроена, то на этой позиции объективно тяжело себя проявить в полной мере.

«Ростов» свежее, Карпин настроит игроков должны образом

— Давайте о «Ростове». В чем фишка этой команды, которая одержала уже три победы подряд?

— Там подобрались добротные игроки. Великолепная линия атаки. Полоз, Комличенко, Соу. Быстрые фланги, дерзкая молодежь. Карпин умеет встряхнуть ребят, зарядить их. Это конек Валерия Георгиевича.

— Сейчас многие хвалят Щетинина. Какой потенциал у этого полузащитника?

— Не берусь судить. Сейчас он выглядит очень здорово. Но я его близко не знаю. Парень с данными, все время на острие, открывается, пашет. Классный пацан. Дай бог, чтобы не перестал прогрессировать. Слишком молодая команда? Нормальная. По нынешним временам — пойдет. Мы же не знаем, что будет дальше. Может быть, в следующем сезоне именно эта молодежь начнет задавать тон. Появится крепкий русский костяк. Разве плохо?

— В общем, по-вашему, матч «Ростов» — «Спартак» — на три исхода?

— Никакого преимущества у «Спартака» над «Ростовом» не вижу. 50 на 50. Дончане сейчас на эмоциональном подъеме после трех побед. Плюс они физически лучше готовы, свежее, так как не играли на Кубок. Думаю, Карпин настроит ребят должным образом. Ну и на трибунах, полагаю, будет около 30 тысяч. Поглядим, как «Спартак» это все выдержит. Нас ждет хорошее зрелище, праздник.

— Если «Спартак» завоюет БЕТСИТИ Кубок России — спасет сезон?

— Кубок — трофей. Это уже замечательный подарок болельщикам на столетие клуба. В последний раз выигрывали его в 2003 году. Кстати, победили в финале «Ростов». Последний трофей Олега Ивановича Романцева. Почти 20 лет уже прошло ... Пора вновь добиться такого успеха. Посмотрим. Сначала надо еще пройти непростой «Енисей».