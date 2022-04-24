«Арсенал» показал, как фанаты провожали тульскую команду на матч с «Рубином»

«Арсенал» опубликовал видео, как фанаты провожали тульскую команду на матч с «Рубином»

«Арсенал» в Telegram-канале опубликовал видео, как болельщики провожали тульскую команду на матч 26-го тура Тинькофф РПЛ с «Рубином».

«Болельщики, вы просто ТОП! Вот так наши фанаты проводили команду на игру против «Рубина». Настрой боевой! Нужно побеждать», — написала пресс-служба под видео.

Матч между командами пройдет сегодня, 24 апреля, и начнется в 14.00 по московскому времени.

«Ростов» с 26 очками занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Арсенал» располагается на 16-й строчке с 21 баллом.