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Источник: Николич — главный кандидат на пост в «Сочи» в случае отставки Гаранина

Иван Торопцев
Корреспондент
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Марко Николич.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший главный тренер «Локомотива» Марко Николич близок к тому, чтобы возглавить «Сочи», сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, руководство сочинского клуба рассматривает серба как главного кандидата в случае увольнения старшего тренера команды Вадима Гаранина.

В среду, 2 ноября появилась информация об отставке Гаранина, однако президент «Сочи» Борис Ротенберг опроверг эти данные.

«Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России с 21 очком в 15 матчах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/v-sochi-hotyat-nikolicha-on-glavny-j-kandidat-esli-klub-primet-reshenie-po-uvol-neniyu-garanina/

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1.66

Ф2(-1)

16%

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1.91

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22%

1.95

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15%

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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
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4.11 19:00
Химки – Оренбург
 - : -
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 - : -
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 - : -
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
6.11 16:30
Торпедо – Кр. Советов
 - : -
6.11 19:00
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