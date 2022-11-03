Источник: Николич — главный кандидат на пост в «Сочи» в случае отставки Гаранина

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Бывший главный тренер «Локомотива» Марко Николич близок к тому, чтобы возглавить «Сочи», сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, руководство сочинского клуба рассматривает серба как главного кандидата в случае увольнения старшего тренера команды Вадима Гаранина.

В среду, 2 ноября появилась информация об отставке Гаранина, однако президент «Сочи» Борис Ротенберг опроверг эти данные.

«Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России с 21 очком в 15 матчах.