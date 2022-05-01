Андрей Червиченко: «Если «Спартак» выиграет Кубок, Ваноли начнут носить на руках. Придется оставлять...»

Червиченко считает, что если «Спартак» завоюет БЕТСИТИ Кубок России, это сыграет с командой злую шутку

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что если красно-белые завоюют БЕТСИТИ Кубок России, это сыграет с ними злую шутку.

— После этой победы появилась уверенность, что «Спартак» не окажется в «стыках»?

— Я об этом никогда и не думал. Понятно, что в чемпионате «Спартаку» ловить уже нечего. Какая теперь разница, какое место он займет.

— Еще остается Кубок.

— Да, футбольный бог любит такие замысловатые сюжеты. «Спартак» в силу обстоятельств еще может выиграть этот трофей.

— А в чем подвох? Сезон в таком случае будет спасен?

— Подвох в том, что тогда Ваноли все будут носить на руках. Это самое смешное. И «Спартаку» придется его оставить...