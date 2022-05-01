Червиченко считает, что Ваноли не может быть главным тренером «Спартака»

— Два абсолютно разных тайма в исполнении «Спартака», — говорит Червиченко. — До перерыва красно-белые были беспомощными. Ничего не получалось. Счастье, что лишь один мяч побывал в воротах Селихова. Надо еще понять, не пересекался ли вратарь «Спартака» с Михаилом Кержаковым.

— Иронизируете?

— Ну да. Один и тот же синдром. Что тот вчера в чемпионском матче чудил, что этот сегодня побежал непонятно куда. Хорошо еще, что игрок «Крыльев» уходил в сторону от ворот, а не стал смещаться в центр. Иначе это была бы красная карточка.

— Пенальти за руку Жиго поставлен верно?

— Мне кажется, это более очевидный 11-метровый по сравнению с тем, который назначили в ворота «Крыльев».

— Вот как?

— Я так до конца и не понял, что там произошло. Кому-то попали в лицо.

— Николсону.

— Да. Точно, он рухнул. На повторе я не увидел явного удара. Но судье виднее. В итоге один пенальти компенсировал другой. Единственное, я не понял, почему Ломаев показал Соболеву, куда бить, а сам прыгнул в другой угол... Вот это резануло.

— Не думаете, что таким образом вратарь пытался запутать форварда?

— Не знаю. Я ничего не утверждаю. Но получилось так, как он и показал... Гол. В наше время вопросы по такому поводу голкиперу бы задавали. Но это всего лишь взгляд со стороны.

— Что мешало Ваноли с первых минут выпустить Соболева и Николсона?

— То же, что и всегда. Ему все время мешает одно и то же...

— Что?

— Он просто не главный тренер. Ваноли может быть помощником, но никак не готов к тому, чтобы стоять у руля команды.

— Зато одержал волевую победу.

— А вы видели, как он себя вел после второго гола Соболева? Этот его забег, обнимания? О чем это говорит? Ваноли просто в себе не уверен. Счастлив победе над «Крыльями». Думаю, если бы сегодня «Спартак» не выиграл, его бы уволили в конце сезона.

— Соболев лучший в составе «Спартака»?

— Да, КПД хороший. Но он мне не нравится в принципе. Эти постоянные стенания, нырки, возмущения, споры... Такое у меня к нему отношение.

— Тогда кого выделите у хозяев?

— Промеса. Вот он точно добавил остроты, движения, креатива. При этом у «Крыльев» во втором тайме тоже были моменты, могли забивать после перерыва.

— Опять пострадал Бакаев. Именно он уступил место на поле Промесу. Похоже, Зелимхан не понимает, что происходит.

— Будем честны. Он сегодня не оправдал ожиданий. А выход Промеса явно пошел «Спартаку» на пользу.

— После этой победы появилась уверенность, что «Спартак» не окажется в стыках?

— Я об этом никогда и не думал. Понятно, что в чемпионате «Спартаку» ловить уже нечего. Какая теперь разница, какое место он займет?

— Еще остается Кубок.

— Да, футбольный бог любит такие замысловатые сюжеты. «Спартак» в силу обстоятельств еще может выиграть этот трофей.

— А в чем подвох? Сезон в таком случае будет спасен?

— Подвох в том, что тогда Ваноли все будут носить на руках. Это самое смешное. И «Спартаку» придется его оставить...