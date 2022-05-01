«Матч «Спартака» с «Крыльями» показал: Ваноли — не главный тренер». Мнение Червиченко
— Два абсолютно разных тайма в исполнении «Спартака», — говорит Червиченко. — До перерыва красно-белые были беспомощными. Ничего не получалось. Счастье, что лишь один мяч побывал в воротах Селихова. Надо еще понять, не пересекался ли вратарь «Спартака» с Михаилом Кержаковым.
— Иронизируете?
— Ну да. Один и тот же синдром. Что тот вчера в чемпионском матче чудил, что этот сегодня побежал непонятно куда. Хорошо еще, что игрок «Крыльев» уходил в сторону от ворот, а не стал смещаться в центр. Иначе это была бы красная карточка.
— Пенальти за руку Жиго поставлен верно?
— Мне кажется, это более очевидный 11-метровый по сравнению с тем, который назначили в ворота «Крыльев».
— Вот как?
— Я так до конца и не понял, что там произошло. Кому-то попали в лицо.
— Николсону.
— Да. Точно, он рухнул. На повторе я не увидел явного удара. Но судье виднее. В итоге один пенальти компенсировал другой. Единственное, я не понял, почему Ломаев показал Соболеву, куда бить, а сам прыгнул в другой угол... Вот это резануло.
— Не думаете, что таким образом вратарь пытался запутать форварда?
— Не знаю. Я ничего не утверждаю. Но получилось так, как он и показал... Гол. В наше время вопросы по такому поводу голкиперу бы задавали. Но это всего лишь взгляд со стороны.
— Что мешало Ваноли с первых минут выпустить Соболева и Николсона?
— То же, что и всегда. Ему все время мешает одно и то же...
— Что?
— Он просто не главный тренер. Ваноли может быть помощником, но никак не готов к тому, чтобы стоять у руля команды.
— Зато одержал волевую победу.
— А вы видели, как он себя вел после второго гола Соболева? Этот его забег, обнимания? О чем это говорит? Ваноли просто в себе не уверен. Счастлив победе над «Крыльями». Думаю, если бы сегодня «Спартак» не выиграл, его бы уволили в конце сезона.
— Соболев лучший в составе «Спартака»?
— Да, КПД хороший. Но он мне не нравится в принципе. Эти постоянные стенания, нырки, возмущения, споры... Такое у меня к нему отношение.
— Тогда кого выделите у хозяев?
— Промеса. Вот он точно добавил остроты, движения, креатива. При этом у «Крыльев» во втором тайме тоже были моменты, могли забивать после перерыва.
— Опять пострадал Бакаев. Именно он уступил место на поле Промесу. Похоже, Зелимхан не понимает, что происходит.
— Будем честны. Он сегодня не оправдал ожиданий. А выход Промеса явно пошел «Спартаку» на пользу.
— После этой победы появилась уверенность, что «Спартак» не окажется в стыках?
— Я об этом никогда и не думал. Понятно, что в чемпионате «Спартаку» ловить уже нечего. Какая теперь разница, какое место он займет?
— Еще остается Кубок.
— Да, футбольный бог любит такие замысловатые сюжеты. «Спартак» в силу обстоятельств еще может выиграть этот трофей.
— А в чем подвох? Сезон в таком случае будет спасен?
— Подвох в том, что тогда Ваноли все будут носить на руках. Это самое смешное. И «Спартаку» придется его оставить...
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|18
|7
|2
|64-26
|61
|
2
|Динамо
|27
|16
|4
|7
|47-28
|52
|
3
|Сочи
|27
|15
|4
|8
|48-29
|49
|
4
|ЦСКА
|26
|14
|5
|7
|38-25
|47
|
5
|Краснодар
|26
|12
|6
|8
|38-28
|42
|
6
|Локомотив
|26
|11
|8
|7
|38-35
|41
|
7
|Кр. Советов
|27
|11
|5
|11
|34-32
|38
|
8
|Ростов
|27
|9
|7
|11
|45-46
|34
|
9
|Спартак
|27
|9
|7
|11
|32-37
|34
|
10
|Ахмат
|26
|10
|2
|14
|31-37
|32
|
11
|Химки
|27
|6
|11
|10
|31-43
|29
|
12
|Рубин
|27
|8
|5
|14
|33-50
|29
|
13
|Н. Новгород
|26
|7
|7
|12
|23-36
|28
|
14
|Урал
|27
|6
|9
|12
|21-31
|27
|
15
|Уфа
|27
|4
|11
|12
|25-38
|23
|
16
|Арсенал
|26
|5
|6
|15
|25-52
|21
|30.04
|14:00
|
Динамо – Урал
|2 : 3
|30.04
|14:00
|
Рубин – Сочи
|0 : 6
|30.04
|16:30
|
Краснодар – Ростов
|2 : 1
|30.04
|19:30
|
Зенит – Локомотив
|3 : 1
|1.05
|14:00
|
Спартак – Кр. Советов
|2 : 1
|1.05
|16:30
|
Химки – Уфа
|1 : 1
|1.05
|19:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|2.05
|19:00
|
Арсенал – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|15
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|21
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0