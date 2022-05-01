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«Матч «Спартака» с «Крыльями» показал: Ваноли — не главный тренер». Мнение Червиченко

Червиченко считает, что Ваноли не может быть главным тренером «Спартака»
Виталий Айрапетов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Паоло Ваноли.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко — о волевой победе над «Крыльями Советов» (2:1).

— Два абсолютно разных тайма в исполнении «Спартака», — говорит Червиченко. — До перерыва красно-белые были беспомощными. Ничего не получалось. Счастье, что лишь один мяч побывал в воротах Селихова. Надо еще понять, не пересекался ли вратарь «Спартака» с Михаилом Кержаковым.

— Иронизируете?

— Ну да. Один и тот же синдром. Что тот вчера в чемпионском матче чудил, что этот сегодня побежал непонятно куда. Хорошо еще, что игрок «Крыльев» уходил в сторону от ворот, а не стал смещаться в центр. Иначе это была бы красная карточка.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 27-й тур
01 мая, 14:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
2:1
Крылья Советов
Голы
Горшков, 30 (0:1), Соболев, 61 (1:1), Соболев, 82 (2:1)
Спартак
Селихов Жиго Джикия Литвинов Мозес Бакаев (Промес, 69) Мартинс Игнатов (Николсон, 46) Хлусевич (Кофрие, 90) Зобнин Соболев (Рассказов, 90)
Крылья Советов
Ломаев Солдатенков Горшков Костанца Гапонов Витюгов (Барач, 68) Ежов (Липовой, 90) Глушенков (Пиняев, 79) Зиньковский (Цыпченко, 79) Сарвели Коваленко (Соколов, 90)
Предупреждения
Джикия 7’, Жиго 7’, Селихов 41’, Мартинс 66’  -  Солдатенков 60’, Костанца 77’
Судьи
Турбин (Дмитров) Ширяев (Ставрополь) Образко (Ставрополь)
ВАР
Сиденков (Санкт-Петербург) Гаврилин (Владимир)

— Пенальти за руку Жиго поставлен верно?

— Мне кажется, это более очевидный 11-метровый по сравнению с тем, который назначили в ворота «Крыльев».

— Вот как?

— Я так до конца и не понял, что там произошло. Кому-то попали в лицо.

— Николсону.

— Да. Точно, он рухнул. На повторе я не увидел явного удара. Но судье виднее. В итоге один пенальти компенсировал другой. Единственное, я не понял, почему Ломаев показал Соболеву, куда бить, а сам прыгнул в другой угол... Вот это резануло.

— Не думаете, что таким образом вратарь пытался запутать форварда?

— Не знаю. Я ничего не утверждаю. Но получилось так, как он и показал... Гол. В наше время вопросы по такому поводу голкиперу бы задавали. Но это всего лишь взгляд со стороны.

Радость футболистов &laquo;Спартака&raquo; и&nbsp;тренера Паоло Ваноли после второго гола Александра Соболева &laquo;Крыльям Советов&raquo;. «Спартак» был ужасен полматча с «Крыльями», но победил. Теперь красно-белые точно избегут стыков

— Что мешало Ваноли с первых минут выпустить Соболева и Николсона?

— То же, что и всегда. Ему все время мешает одно и то же...

— Что?

— Он просто не главный тренер. Ваноли может быть помощником, но никак не готов к тому, чтобы стоять у руля команды.

— Зато одержал волевую победу.

— А вы видели, как он себя вел после второго гола Соболева? Этот его забег, обнимания? О чем это говорит? Ваноли просто в себе не уверен. Счастлив победе над «Крыльями». Думаю, если бы сегодня «Спартак» не выиграл, его бы уволили в конце сезона.

— Соболев лучший в составе «Спартака»?

— Да, КПД хороший. Но он мне не нравится в принципе. Эти постоянные стенания, нырки, возмущения, споры... Такое у меня к нему отношение.

— Тогда кого выделите у хозяев?

— Промеса. Вот он точно добавил остроты, движения, креатива. При этом у «Крыльев» во втором тайме тоже были моменты, могли забивать после перерыва.

— Опять пострадал Бакаев. Именно он уступил место на поле Промесу. Похоже, Зелимхан не понимает, что происходит.

— Будем честны. Он сегодня не оправдал ожиданий. А выход Промеса явно пошел «Спартаку» на пользу.

Судья Евгений Турбин. Снова «Спартак», снова «Крылья», снова ошибки судей. К работе арбитров в Тушине есть вопросы

— После этой победы появилась уверенность, что «Спартак» не окажется в стыках?

— Я об этом никогда и не думал. Понятно, что в чемпионате «Спартаку» ловить уже нечего. Какая теперь разница, какое место он займет?

— Еще остается Кубок.

— Да, футбольный бог любит такие замысловатые сюжеты. «Спартак» в силу обстоятельств еще может выиграть этот трофей.

— А в чем подвох? Сезон в таком случае будет спасен?

— Подвох в том, что тогда Ваноли все будут носить на руках. Это самое смешное. И «Спартаку» придется его оставить...

Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Андрей Червиченко
Паоло Ваноли
18
7
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2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
9
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
10
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
11
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
12
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
13
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
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 Урал 27 6 9 12 21-31 27
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