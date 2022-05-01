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Сегодня, 18:26

«Химки» упустили победу в матче с «Уфой». Агаларов сравнял счет с пенальти

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Травма Александра Беленова.
Фото ФК «Химки».

«Химки» сыграли вничью с «Уфой» в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча закончилась со счетом 1:1.

Счет в первом тайме открыл нападающий «Химок» Илья Кухарчук.

Отметим, что с 12-й минуты хозяева играл в меньшинстве: с поля был удален защитник Эльмир Набиуллин.

«Уфа» же потеряла из-за травмы основного голкипера Александра Беленова.

В самой концовке матча «Уфа» получила право на пенальти после просмотра ВАР. Нападающий Гамид Агаларов был точен — 1:1.

«Химки» набрали 29 очков и занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ. Команда Сергея Юрана не проигрывает в семи матчах подряд.

«Уфа» остается в зоне вылета: 15-е место и 23 очка.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 27-й тур
01 мая, 16:30. Арена Химки (Химки)
Химки
1:1
Уфа
Голы
Кухарчук, 31 (1:0), Агаларов, 90+2 (1:1)
Химки
Лантратов Идову Тихий Набиуллин Волков Боженов Григалава Глушаков (Главчич, 72) Сабович (Филин, 40) Кухарчук (Мирзов, 72) Руденко (Магомедов, 60)
Уфа
Беленов (Чичкан, 15) Плиев Никитин Ботака-Иобома (Иванов, 46) Журавлев Фищенко (Ортис, 46) Кабутов Урунов Камилов (Мрзляк, 61) Кротов (Касинтура, 77) Агаларов
Предупреждения
Сабович 7’, Идову 49’, Боженов 79’, Филин 90+1’  -  Ортис 54’, Урунов 90+4’
Удаления
Набиуллин 12’
Судьи
Левников (Санкт-Петербург) Абусуев (Санкт-Петербург) Милюченко (Санкт-Петербург)
ВАР
Казарцев (Санкт-Петербург) Елеференко (Москва)

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2021-2022/
ФК Уфа
ФК Химки
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
9
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
10
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
11
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
12
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
13
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30.04 14:00
Динамо – Урал
 2 : 3
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 0 : 6
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 2 : 1
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 3 : 1
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 2 : 1
1.05 16:30
Химки – Уфа
 1 : 1
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
 - : -
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