«Химки» упустили победу в матче с «Уфой». Агаларов сравнял счет с пенальти

«Химки» сыграли вничью с «Уфой» в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча закончилась со счетом 1:1.

Счет в первом тайме открыл нападающий «Химок» Илья Кухарчук.

Отметим, что с 12-й минуты хозяева играл в меньшинстве: с поля был удален защитник Эльмир Набиуллин.

«Уфа» же потеряла из-за травмы основного голкипера Александра Беленова.

В самой концовке матча «Уфа» получила право на пенальти после просмотра ВАР. Нападающий Гамид Агаларов был точен — 1:1.

«Химки» набрали 29 очков и занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ. Команда Сергея Юрана не проигрывает в семи матчах подряд.

«Уфа» остается в зоне вылета: 15-е место и 23 очка.