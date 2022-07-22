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Канчельскис: «Не думаю, что «Зениту» легко удастся обыграть «Крылья», но победа будет за Семаком»

Канчельскис поделился ожиданиями от матча второго тура РПЛ «Зенит» — «Крылья»
Карен Саркисян
Корреспондент
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Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Зенитом» и «Крыльями Советов».

Встреча состоится в пятницу, 22 июля. Игра пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и начнется в 20.00 по московскому времени.

«В первом домашнем матче сезона «Зенит» — явный фаворит, — приводят слова Канчельскиса «Известия». — Не думаю, что «Зениту» легко удастся обыграть «Крылья», но победа будет за Семаком. Все-таки по классу и уровню игроков петербургский клуб заметно сильнее. У самарцев много молодых игроков, может, некоторые не будут готовы психологически к встрече с чемпионом в гостях«.

Также экс-полузащитник ответил на вопрос о том, отличится ли в предстоящем матче полузащитник самарского клуба Максим Глушенков.

«Глушенкову главное не забивать, а продолжать стабильно демонстрировать высокий уровень. Симпатизирую этому парню, дай бог, чтобы у него все получилось«, — сказал он.

В первом туре РПЛ «Зенит» в гостях сыграл вничью с «Химками» (1:1), а «Крылья Советов» на выезде победили «Оренбург» (4:2).

Источник: https://iz.ru/1368425/vladislav-zimagulov-ekaterina-zvenigorodskaia/vstrecha-s-byvshei-smozhet-li-fedotov-obygrat-svoiu-prezhniuiu-komandu
Андрей Канчельскис
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2
 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
4
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
5
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
6
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
7
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
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 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
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 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
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 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
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