Канчельскис: «Не думаю, что «Зениту» легко удастся обыграть «Крылья», но победа будет за Семаком»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Зенитом» и «Крыльями Советов».

Встреча состоится в пятницу, 22 июля. Игра пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и начнется в 20.00 по московскому времени.

«В первом домашнем матче сезона «Зенит» — явный фаворит, — приводят слова Канчельскиса «Известия». — Не думаю, что «Зениту» легко удастся обыграть «Крылья», но победа будет за Семаком. Все-таки по классу и уровню игроков петербургский клуб заметно сильнее. У самарцев много молодых игроков, может, некоторые не будут готовы психологически к встрече с чемпионом в гостях«.

Также экс-полузащитник ответил на вопрос о том, отличится ли в предстоящем матче полузащитник самарского клуба Максим Глушенков.

«Глушенкову главное не забивать, а продолжать стабильно демонстрировать высокий уровень. Симпатизирую этому парню, дай бог, чтобы у него все получилось«, — сказал он.

В первом туре РПЛ «Зенит» в гостях сыграл вничью с «Химками» (1:1), а «Крылья Советов» на выезде победили «Оренбург» (4:2).