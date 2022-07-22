Чалов уверен, что Дзюба не обидится за то, что он назвал его «идиотом» в сериале
Нападающий ЦСКА Федор Чалов в интервью «СЭ» рассказал, как снялся в сериале.
— Недавно ты снялся в сериале «Детективное агентство Мухича». Как так вышло?
— Мы приехали на тренировку, и Алексей Владимирович [Березуцкий] сказал, что нужно выбрать человека, который поедет на съемки. После занятия он подошел ко мне: «Езжай ты». Я не представлял, что за съемки. И вообще не ожидал, что это сериал!
Мне дали текст, который надо было выучить. Но самое сложное — когда вокруг тебя много людей, все готовятся. А потом говорят: «Все вышли из кадра!» И ты остаешься один. Мне в принципе тяжеловато с камерами, но опыт очень интересный. Я рад, что получилось сняться.
— По сценарию тебе нужно было жестко пошутить над Дзюбой: «Идиот, который в нужный момент творит чудеса? Типа как Дзюба?» Артем не обиделся?
— Это же роль! Как на такое можно обидеться?
— А когда ты с ним последний раз разговаривал?
— В сборной, наверное. Слушайте, у человека хорошее чувство юмора. Я считаю, что на такие шутки нельзя обижаться. У меня же роль — что я, буду менять текст?
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
2
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
5
|Факел
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Н. Новгород
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|22.07
|20:00
|
Зенит – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|15:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|23.07
|17:30
|
Оренбург – Урал
|- : -
|23.07
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|24.07
|15:00
|
Химки – Н. Новгород
|- : -
|24.07
|17:30
|
Динамо – Торпедо
|- : -
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|24.07
|20:00
|
Ахмат – Факел
|- : -
|Г
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Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Роман Акбашев
Факел
|1
|
|
Тимур Аюпов
Оренбург
|1
|П
|
|
Ильнур Альшин
Факел
|1
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|1
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
|
|
Тимур Сулейманов
Нижний Новгород
|1
|0
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1