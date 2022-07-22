Канчельскис: «Федотов постарается победить «Сочи», продемонстрировав, что не зря ушел в ЦСКА»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между ЦСКА и «Сочи».

Встреча состоится в субботу, 23 июля. Игра пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и начнется в 15.00 по московскому времени.

«На мой взгляд, это матч тура, — приводят слова Канчельскиса «Известия». — Думаю, что настрой будет хороший у обоих команд. Игроки «Сочи» захотят доказать бывшему тренеру, что состоятельны и не под его руководством, а Федотов постарается победить «Сочи», продемонстрировав, что не зря ушел в ЦСКА. Игра покажет, кто прав, кто виноват».