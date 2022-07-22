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Канчельскис: «Федотов постарается победить «Сочи», продемонстрировав, что не зря ушел в ЦСКА»

Канчельскис поделился ожиданиями от матча второго тура РПЛ ЦСКА — «Сочи»
Карен Саркисян
Корреспондент
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Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между ЦСКА и «Сочи».

Встреча состоится в субботу, 23 июля. Игра пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и начнется в 15.00 по московскому времени.

«На мой взгляд, это матч тура, — приводят слова Канчельскиса «Известия». — Думаю, что настрой будет хороший у обоих команд. Игроки «Сочи» захотят доказать бывшему тренеру, что состоятельны и не под его руководством, а Федотов постарается победить «Сочи», продемонстрировав, что не зря ушел в ЦСКА. Игра покажет, кто прав, кто виноват».

В первом туре РПЛ ЦСКА дома победил «Урал» со счетом 2:0, а «Сочи» в гостях обыграл «Торпедо» — 3:1.

Источник: https://iz.ru/1368425/vladislav-zimagulov-ekaterina-zvenigorodskaia/vstrecha-s-byvshei-smozhet-li-fedotov-obygrat-svoiu-prezhniuiu-komandu
Андрей Канчельскис
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
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И В Н П +/- О
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 Кр. Советов 1 1 0 0 4-2 3
2
 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
4
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
5
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
6
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
7
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
8
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
11
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
12
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
13
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
14
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
15
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 Урал 1 0 0 1 0-2 0
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Зенит – Кр. Советов
 - : -
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ЦСКА – Сочи
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 - : -
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Краснодар – Спартак
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