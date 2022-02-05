«Химки» и «Рубин» сыграли в нулевую ничью в товарищеском матче

«Химки» и «Рубин» сыграли вничью в товарищеском матче

«Химки» и «Рубин» (0:0) сыграли вничью в товарищеском матче. Встреча проходила в рамках тренировочного сбора в Турции.

Ранее на сборах подмосковная команда победила «Раднички» (1:0), проиграла «Динамо Ческе-Будеевице» (2:4) и сыграла вничью с «Баником» (1:1). Казанцы сыграли вничью с «Вислой Плоцк"(0:0) и «Факелом» (4:4).

Следующий товарищеский матч «Химки» проведут 8 февраля с «Кайратом», а «Рубин» — в тот же день с «Динамо Батуми».

Товарищеские матчи. Клубы

«Химки» — «Рубин» — 0:0

«Химки»: Лантратов, Григалава, Идову, Волков, Жирков, Мамаев, Глушаков, Кухарчук, Мирзов, Трошечкин, Главчич.

«Рубин»: Дюпин, Зотов (Игнатьев, 61), Бегич, Уремович (Тесленко, 46), Зуев (Ломовицкий, 46), Мусаев, Самошников (Суриков, 46), Дрейер (Савицкий, 61), Хван Ин Бом (Стрельник, 46), Хакшабанович (Фаттахов, 46), Онугха (Климов, 46).

Предупреждение: Мусаев, 54.

5 февраля