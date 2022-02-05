Соболев устроил потасовку с соперником в товарищеском матче после своего же грубого фола

В первом тайме товарищеского матча между «Спартаком» и «Джохором» форвард российского клуба Александр Соболев устроил потасовку соперником.

Сначала форвард пошел в грубый подкат в центре поля и нарушил правила. Он сразу поднял руки в знак извинения, но соперник начал предъявлять ему претензии и толкнул, когда россиянин пытался подняться.

В ответ Соболев резко вскочил на ноги и с силой оттолкнул обидчика. Другие игроки успели разнять футболистов, чтобы дело не дошло до драки.