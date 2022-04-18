Баженов: «Даже если «Спартак» проигрывал, для меня матчи с ЦСКА были самыми яркими»

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов рассказал о самом ярком матче в составе московского клуба.

«Скажу, что почти все матчи с ЦСКА независимо от счета были яркими, — приводит слова Баженова Metaratings.ru. — Но для меня это было дерби, когда я забил мяч с передачи Быстрова. Даже если «Спартак» проигрывал, для меня матчи с ЦСКА были самыми яркими».

Баженов играл за «Спартак» с 2004 по 2010 год. Нападающий забил 17 мячей в 104 матчах за московский клуб.

Сегодня, 18 апреля, московский клуб празднует столетие со дня основания.

В среду, 20 апреля, «Спартак» сыграет с ЦСКА в матче 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России. Встреча пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Игра начнется в 19.30 по московскому времени.