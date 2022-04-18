Юрий Семин пожелал «Спартаку» стабильности и достижения результатов в день столетия

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с корреспондентом «СЭ» поздравил «Спартак» со столетним юбилеем. 18 апреля 2022 года московскому клубу исполнилось 100 лет.

«Спартак» — сердце нашего футбола, этот клуб с большими традициями. А пожелал бы ему стабильности и достижения тех результатов, которые они показывали в двухтысячных годах. У этого клуба множество болельщиков, это большая аудитория. И «Спартак» должен стараться, чтобы их болельщики получали удовольствие от игры своего любимого клуба", — сказал Семин корреспонденту «СЭ» Александре Ланцетовой.

18 апреля 1922 года был основан Московский кружок спорта Краснопресненского района (МКС), который стоял у истоков футбольного клуба «Спартак». Далее клуб назывался «Красная Пресня», «Пищевики», «Промкооперация», «Дукат» и «Мукомолы».

«Спартак» является 12-кратным чемпионом СССР и 10-кратным чемпионом России. Московский клуб 10 раз выигрывал Кубок СССР и трижды Кубок России. В 2017-м красно-белые завоевали Суперкубок России.