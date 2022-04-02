«Спартак» о проведении матча с «Локо» в снегопад: «Мы опасаемся за состояние здоровья игроков»

В «Спартаке» сообщили, что опасаются за здоровье игроков перед матчем с «Локомотивом»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов перед матчем 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» заявил, что клуб опасается за здоровье игроков.

«Коллеги, мы опасаемся за состояние здоровья игроков. Решение будет принимать тот, кому это положено», — сообщил Зеленов.

Напомним, что игра из-за погодных условий и очистки поля от снега отложена на полчаса. Решение о проведении матча будет принято в 20:00 по московскому времени.

За текстовой онлайн-трансляцией встречи можно следить на сайте «СЭ».