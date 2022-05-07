Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на поражение ЦСКА против «Сочи» в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ.

«Я не ожидал такой слабой игры в очередной раз от ЦСКА. Я пытаюсь найти объяснение этому, но что-то ничего не приходит на ум. Ужасная игра против Ахмата недавно, сегодня тоже ужасно отыграли, не знаю, что случилось с футболистами ЦСКА. Когда они приехали, пять игр были хорошие, а сейчас я смотрю, и не узнаю их, это уже не ЦСКА, который идет на четвертом месте. А сейчас игра этой команды, даже не знаю, что и сказать, ужас просто», — сказал Мостовой корреспонденту «СЭ» Александре Ланцетовой.

«Сочи» набрал 52 очка в 28 встречах и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Сочинцы сравнялись с московским «Динамо» (2-е место) по количеству очков. ЦСКА (47) — на 4-м месте.