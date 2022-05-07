Мухин: «Акинфеева не хватает. Он может напихать»

Мухин заявил, что ЦСКА в матче против «Сочи» не хватало Акинфеева

Полузащитник ЦСКА Максим Мухин после матча 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (0:1) подвел итоги встречи, отметив нехватку Игоря Акинфеева.

Капитан пропустил игру из-за травмы, полученной в прошлом туре.

— В каких компонентах вы сегодня уступали «Сочи»?

— Может быть, в создании моментов, мало создали стопроцентных моментов, нелегко выходили из-под прессинга, где-то не добегали, не дорабатывали.

— Сегодня в РПЛ дебютировал вратарь ЦСКА Тороп. Как оценишь его игру?

— До начала игры его поддержали. Сказали, чтобы спокойно играл в свою игру. А так, ошибки были, но ничего, это дебют. Он молодой, так что можно сказать, что нормально отыграл.

— Сказывалось ли отсутствие Акинфеева с лидерской точки зрения?

— Да, лидера, конечно, не хватает. Он может напихать, завести. Славка пока не очень освоился.

(Дмитрий Барулев)