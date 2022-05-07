Нобоа: «Не будет еврокубков, но это история»

Нобоа заявил, что «Сочи» не будет участвовать в еврокубках, но может сотворить историю

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа после матча 28-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (1:0) отметил, что команда творит историю.

— Мы старались. Играем как в финале каждую игру. Не будет еврокубков, но это история. Ранее мы занимали пятое место, теперь мы вторые. Мы играем с максимальной мотивацией. Для нас это история, — отметил Нобоа.

— Что сегодня было самое сложное в игре?

— Мы играли против хорошей команды. Они нас все время прессинговали. Мы бежали до конца.

— Что с ногой? Как чувствуешь себя?

— Все нормально. Колено после операции так себя ведет. Это всегда так.

«Сочи» одержал третью победу подряд и идет на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, имея столько же очков, как у «Динамо» (52).

(Сергей Федоров, Дмитрий Барулев)