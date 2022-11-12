Максим Деменко: «Хорошего в игре «Краснодара» сейчас мало»

Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко оценил результаты «быков» в текущем сезоне.

«Краснодар» очень нестабилен, к сожалению. Команда не умеет играть по счету. Сколько очков было потеряно по ходу первой части сезона. Эти моменты и влияют на команду. Хорошего в игре «Краснодара» сейчас мало. Не знаю, будет ли уволен Сторожук, решать только Сергею Николаевичу. Сложно сказать, устал ли он от данной ситуации. По сути сейчас игры у команды нет. Раньше «Краснодар» всегда отличался своей командной игрой. Сейчас этого нет", — цитирует «РБ Спорт» Деменко.

«Краснодар» занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков в 16 матчах.

В следующем туре «быки» на выезде сыграют против «Оренбурга». Встреча пройдет 13 ноября, начало — 14.00 по московскому времени.