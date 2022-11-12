Бояринцев считает, что Зиньковский появится на поле в матче «Локомотив» — «Спартак»

Бывший игрок «Спартака» Денис Бояринцев считает, что нападающий московского клуба Антон Зиньковский должен появиться на матче с «Локомотивом».

«Нас однозначно ждет хорошая и интересная игра. Думаю, что «Спартак» будет агрессивно играть в атаке, будет контролировать мяч, и пытаться скрыть оборону «Локомотива», железнодорожники в последних матчах стали более огранизованы в защите, но и имеет неплохих исполнителей в атаке. «Локомотив» точно не захочет отдавать очки «Спартаку» и будет играть на победу. «Красно-белым» нужно внимательно подойти к матчу. «Спартаку» в последнем матче не хватило разнообразия в атаке, напрашивается появление Зиньковского, все же связка Промес-Соболев-Зиньковский выглядит достаточно интересно, они бы дополняли друг друга», — приводит слова Бояринцева «РБ Спорт».

Он также заявил, что в этом матче «Спартаку» нужно будет осторожно контролировать мяч на свой половине поля, а «Локомотиву» качественно сыграть в высоком прессинге.

Матч «Локомотив» — «Спартак» состоится в субботу, 12 ноября и начнется в 19.30 по московскому времени.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 33 очками, «Локомотив» идет на 14-й строчке с 13 очками.