Лепехин — о популярности «Зенита» в России: «За победителей болеть приятнее, легче и моднее»

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепехин поделился мнением о популярности сине-бело-голубых в России.

Ранее пресс-служба петербургского клуба со ссылкой на исследование международной компании GfK сообщила, что за «Зенит» болеют 19 миллионов россиян в возрасте от 14 до 65 лет, а в Москве команда из Санкт-Петербурга находится в топ-3 по популярности.

«К этим опросам отношусь скептически. Не факт, что в России вообще футбол смотрят хотя бы 20 миллионов. За «Зенит» болеют меньше, однозначно. Не болеют столько за одну команду. Болельщики — это тот самый отдельный сектор на стадионе, это образ жизни. Если ты раз в месяц посмотрел обзор матча, то ты еще не болельщик. Относительно того, что «Зенит» находится на третьем месте по популярности в Москве, то просто за победителей приятнее болеть, легче, моднее, да и настроение хорошее. Это протестное боление в Москве, когда за своих не хотят болеть в лице «Спартака» и других», — цитирует Лепехина Legalbet.