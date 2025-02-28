Хомуха: «В последние годы ЦСКА является неудобным соперником для «Зенита»

Бывший полузащитник «Зенита» и ЦСКА Дмитрий Хомуха поделился ожиданиями от матча 19-го тура РПЛ между петербургской и московской командами.

«Да, несомненно «Зенит» является фаворитом в матче с ЦСКА. Но несмотря на то, что встреча пройдет в Санкт-Петербурге, подопечным Сергея Семака будет очень сложно. Армейская команда в последние годы является неудобным соперником для бело-голубых. Конечно фактор домашнего поля и поддержка болельщиков помогут петербуржцам, но шансы на победу в предстоящей игре примерно равные. Думаю, что как минимум два мяча на «Газпром Арене» в субботу будет забито», — цитирует Хомуху «РБ Спорт».

Матч «Зенит» — ЦСКА пройдет в субботу, 1 марта, и начнется в 16.30 по московскому времени.

После 18 туров сине-бело-голубые с 39 очками занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России. У ЦСКА 31 балл и шестая строчка.