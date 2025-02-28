Губерниев считает, что «Локомотив» обыграет махачкалинское «Динамо»

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от матча 19-го тура РПЛ между махачкалинским «Динамо» и «Локомотивом».

«После паузы «Локомотив» выиграет у махачкалинского «Динамо». Клуб с пользой провел время. Галактионов и менеджмент все делают, чтобы бороться за тройку», — цитирует Губерниева Metaratings.ru.

После 18 туров железнодорожники занимают 5-е место в турнирной таблице с 35 очками. «Динамо» располагается на 11-м месте с 17 очками.

Матч состоится 28 февраля и начнется в 19.00 по московскому времени.