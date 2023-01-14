Экс-директор «Ростова» о Дзюбе: «Артемушка — неординарный. Если с ним по-человечески, он везде дает результат»

Бывший спортивный директор «Спартака» и «Ростова» Александр Шикунов порассуждал о том, почему Артем Дзюба пока не может найти себе новую команду.

— Президент «Сочи» Борис Ротенберг сказал, что клуб не заинтересован в услугах Артема Дзюбы. Почему? Ведь после ухода Кассьерры у южан нет забивного форварда.

— Этот вопрос лучше адресовать руководителям клуба. «Сочи» сейчас немного изменил вектор своего развития. Если сначала делалась ставка на опытный костяк, то теперь подтягивают уже молодых перспективных ребят. Дзюба, видимо, не вписывается в такую концепцию.

— Но где он тогда окажется?

— У нас с ним нормальные отношения. Но вот куда он попадет... Артемушка у нас не совсем ординарный человек и футболист. (Улыбается.) Честно говоря, не ожидал, что он сорвется и поедет в Турцию. Был уверен, что он окажется в российском клубе. Но так получилось... Не думал, что он так быстро уедет оттуда. Что дальше? Не знаю. Его сватали в «Рубин», но сейчас там уже нет Слуцкого...

— Российские клубы не берут Дзюбу из-за его тяжелого характера? Вы же работали с ним в «Ростове», прочувствовали это на себе?

— Да я бы не сказал, что у него прямо-таки тяжелый характер. Нет. Он как тяжелый, так и легкий. Понятно, что если с ним кто-то зацепится — главный тренер или еще кто-то, — могут возникнуть проблемы. Просто к Артему нужен подход. Ведь, когда ему не мешают, он везде дает результат. Я его забрал из «Спартака» в «Ростов» — мы выиграли Кубок. В Туле он тоже всем все доказал у Божовича — вернулся в сборную, здорово отыграл на чемпионате мира. Он эмоциональный, разговорчивый парень. С ним нужно по-человечески. Где-то быть на одной волне, в каких-то моментах даже уступить.

— Уступить?

— Ну, допустим, где-то он может как-то пошутить на грани — на это иногда стоит закрыть глаза. Потому что если это все воспринимать близко к сердцу и с этим бороться, то будет тяжело. Дзюба — большой, как с ним бороться? (Смеется.) Крупный, габаритный человек — и в футбольном плане, и в антропометрическом. Если Дзюба попадает в зону дискомфорта, это уже не помощник.

— Но, получается, тренерам надо под него подстраиваться?

— Нет. Я так не сказал. У тренера, конечно, должно быть свое «я». Но умный, гибкий специалист всегда сможет найти подход к Артему.

Дзюба выступал за «Ростов» на правах аренды из «Спартака» с июля 2013 года по июнь 2014 года и с февраля по июнь 2015 года.

В данный момент 34-летний россиянин является свободным агентом. Его последним клубом был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах. Футболист расторг контракт с командой в начале ноября 2022 года.