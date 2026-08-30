Защитник «Краснодара» Жубал о победе над «Ростовом»: «Я очень рад еще одному важному голу»

Защитник «Краснодара» Жубал поделился впечатлениями от победы над «Ростовом» (1:0) в 6-м туре чемпионата России.

На 19-й минуте бразилец, которому в день игры исполнилось 33 года, забил единственный гол в поединке. Защитник отличился во втором матче подряд.

«Это большая радость, потому что в день рожденья я смог забить гол. Для меня это огромное счастье, я очень рад еще одному важному голу. Нужно продолжать так же. Чемпионат очень длинный и мы должны сфокусироваться на следующих матчах», — сказал Жубал в интервью пресс-службе «Краснодара».

«Краснодар» набрал 18 очков и занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. 5 сентября «быки» на выезде сыграют с «Крыльями Советов» в 7-м туре.