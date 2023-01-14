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Сегодня, 16:37

Семин: «Локомотив» потерял десятки миллионов долларов из-за того, что отпустил Хвичу»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что клуб потерял большие деньги из-за ухода полузащитника Хвичи Кварацхелии.

«Почему вы меня спрашиваете об уходе Хвичи? Не я же его отпускал. Это решение — одно из худших управленческих решений в футболе. «Локомотив» потерял десятки миллионов долларов из-за того, что отпустил Хвичу. Миранчука тоже задешево отдали. Надо бережнее распоряжаться своими активами», — приводит слова Семина «РБ Спорт».

По итогам сезона-2018/19 руководство железнодорожников не стало выкупать Кварацхелию у грузинского «Рустави», после чего он покинул «Локомотив» и присоединился к «Рубину».

С июля 2022 года 21-летний футболист выступает за «Наполи». На счету Хвичи 9 голов и 13 результативных передач в 20 играх за неаполитанцев во всех турнирах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-semin-lokomotiv-poteryal-desyatki-millionov-dollarov-iz-za-togo-chto-otpustil-hvichu/

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Манчестер Юнайтед 0
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Арсенал

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ТБ 2.5

21%

1.75

П2

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1.70

Ф2(0)

22%

1.84

19%

1.57
Хвича Кварацхелия
ФК Локомотив (Москва)
ФК Наполи
Юрий Семин
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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