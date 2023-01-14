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Шикунов объяснил, почему Пиняев перешел в «Локомотив», а не «Спартак»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Сергей Пиняев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бывший директор «Крыльев Советов» Александр Шикунов оценил переход атакующего полузащитника Сергея Пиняева в «Локомотив».

- Поговорим о трансферах команд РПЛ. «Локомотив» пока самый активный на рынке, подписал Пиняева, Глушенкова. Не слишком ли они молоды, чтобы вытащить команду из ямы?

— Глушенков — точно не молодой. Нормальный возраст. Тем более он уже работал с Галактионовым в молодежной сборной. Тренер его хорошо знает.

— А Пиняев?

— Это наша звездочка. Когда он станет полноценной звездой, пока до конца не ясно. Может быть, завтра, может, чуть позже. Но он уже в 17 лет появился в сборной, стал основным игроком «Крыльев». Если в прошлом году Сергей выходил на замену вместо Зиньковского или Ежова, то в первой части сезона уже порой делал разницу на поле. Очень неординарный футболист, быстрый. Сережа не боится идти в обводку — сейчас таких в России мало. Мгновенно принимает острые решения на поле. Так что «Локо» сработал вовремя. Ведь на Пиняева претендовали многие.

— В том числе и «Спартак»?

— Конечно.

— Почему тогда он выбрал «Локо», который пока борется за выживание?

— Так легла ситуация.

— Не пошел в «Спартак», так как там есть Зиньковский и вот-вот поправится Мозес?

— Это тоже учитывалось. На сегодняшний день у Пиняева постоянного места в составе в «Спартаке» действительно не было бы. А в его возрасте ему надо больше играть. В «Локомотиве» выше шансы чаще появляться на поле. Так сложилось. Чего уже теперь обсуждать?

18-летний Пиняев перешел в «Локомотив» из «Крыльев Советов» 28 декабря 2022 года, он подписал контракт с московским клубом на 4 года.

Квинси Промес. «Не уничтожайте Промеса! Спасибо ему за то, что он играет в России». Шикунов — о деле Квинси, Бердыеве, Пиняеве и Дзюбе

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Основные источники исследования

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Манчестер Юнайтед 0
Манчестер Сити 1
2-й тайм

П2

35%

1.93

24%

1.93

обе забьют - да

22%

1.65
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Тоттенхэм Хотспур
Арсенал

ИТБ2 (1.5)

25%

1.97

ТБ 2.5

21%

1.75

П2

16%

2.22
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Реал
Барселона

ТБ 2.5

31%

1.70

Ф2(0)

22%

1.84

19%

1.57
Сергей Пиняев
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
Александр Шикунов
0
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
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П
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Александр Соболев

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