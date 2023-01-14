Шикунов объяснил, почему Пиняев перешел в «Локомотив», а не «Спартак»

Бывший директор «Крыльев Советов» Александр Шикунов оценил переход атакующего полузащитника Сергея Пиняева в «Локомотив».

- Поговорим о трансферах команд РПЛ. «Локомотив» пока самый активный на рынке, подписал Пиняева, Глушенкова. Не слишком ли они молоды, чтобы вытащить команду из ямы?

— Глушенков — точно не молодой. Нормальный возраст. Тем более он уже работал с Галактионовым в молодежной сборной. Тренер его хорошо знает.

— А Пиняев?

— Это наша звездочка. Когда он станет полноценной звездой, пока до конца не ясно. Может быть, завтра, может, чуть позже. Но он уже в 17 лет появился в сборной, стал основным игроком «Крыльев». Если в прошлом году Сергей выходил на замену вместо Зиньковского или Ежова, то в первой части сезона уже порой делал разницу на поле. Очень неординарный футболист, быстрый. Сережа не боится идти в обводку — сейчас таких в России мало. Мгновенно принимает острые решения на поле. Так что «Локо» сработал вовремя. Ведь на Пиняева претендовали многие.

— В том числе и «Спартак»?

— Конечно.

— Почему тогда он выбрал «Локо», который пока борется за выживание?

— Так легла ситуация.

— Не пошел в «Спартак», так как там есть Зиньковский и вот-вот поправится Мозес?

— Это тоже учитывалось. На сегодняшний день у Пиняева постоянного места в составе в «Спартаке» действительно не было бы. А в его возрасте ему надо больше играть. В «Локомотиве» выше шансы чаще появляться на поле. Так сложилось. Чего уже теперь обсуждать?

18-летний Пиняев перешел в «Локомотив» из «Крыльев Советов» 28 декабря 2022 года, он подписал контракт с московским клубом на 4 года.