Шикунов объяснил, почему Пиняев перешел в «Локомотив», а не «Спартак»
Бывший директор «Крыльев Советов» Александр Шикунов оценил переход атакующего полузащитника Сергея Пиняева в «Локомотив».
- Поговорим о трансферах команд РПЛ. «Локомотив» пока самый активный на рынке, подписал Пиняева, Глушенкова. Не слишком ли они молоды, чтобы вытащить команду из ямы?
— Глушенков — точно не молодой. Нормальный возраст. Тем более он уже работал с Галактионовым в молодежной сборной. Тренер его хорошо знает.
— А Пиняев?
— Это наша звездочка. Когда он станет полноценной звездой, пока до конца не ясно. Может быть, завтра, может, чуть позже. Но он уже в 17 лет появился в сборной, стал основным игроком «Крыльев». Если в прошлом году Сергей выходил на замену вместо Зиньковского или Ежова, то в первой части сезона уже порой делал разницу на поле. Очень неординарный футболист, быстрый. Сережа не боится идти в обводку — сейчас таких в России мало. Мгновенно принимает острые решения на поле. Так что «Локо» сработал вовремя. Ведь на Пиняева претендовали многие.
— В том числе и «Спартак»?
— Конечно.
— Почему тогда он выбрал «Локо», который пока борется за выживание?
— Так легла ситуация.
— Не пошел в «Спартак», так как там есть Зиньковский и вот-вот поправится Мозес?
— Это тоже учитывалось. На сегодняшний день у Пиняева постоянного места в составе в «Спартаке» действительно не было бы. А в его возрасте ему надо больше играть. В «Локомотиве» выше шансы чаще появляться на поле. Так сложилось. Чего уже теперь обсуждать?
18-летний Пиняев перешел в «Локомотив» из «Крыльев Советов» 28 декабря 2022 года, он подписал контракт с московским клубом на 4 года.
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1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
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2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
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3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
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4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
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5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
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6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
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7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
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8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
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9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
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10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
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11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
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12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
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14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
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Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
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Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
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Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
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Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
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Квинси Промес
Спартак
|14
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Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
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Александр Соболев
Спартак
|7
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Квинси Промес
Спартак
|6
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Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
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Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
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Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
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Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2