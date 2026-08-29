«Факел» — «Зенит»: Дивеева удалили после вмешательства ВАР, защитник пропустит матч с ЦСКА

«Зенит» остался вдесятером в матче против «Факела» в 6-м туре РПЛ.

В концовке матча защитник гостей Игорь Дивеев вступил в единоборство с игроком хозяев Николаем Гиоргобиани. В конце эпизода Дивеев дважды рукой пробил по сопернику.

Сначала главный арбитр матча Антон Фролов показал Дивееву желтую карточку, но после вмешательства ВАР посмотрел повтор и изменил решение, удалив защитника.

ВАР на матче — Анатолий Жабченко; АВАР — Евгений Буланов.

Дивеев из-за красной карточки пропустит игру 7-го тура чемпионата России против бывшей команды — ЦСКА (5 сентября).

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.