Ларин о поражении «Крыльев Советов» от «Химок»: «Футбол был зажигательный. Судейство? Всегда надо искать причины неудач в себе»

Бывший директор «Чертанова» Николай Ларин поделился впечатлениями от матча 26-го тура Тинькофф РПЛ «Химки» — «Крылья Советов» (4:1).

—Как вам футбол сегодня?

—Футбол зажигательный, как обычно, когда играют «Крылья Советов».

—Как оцените судейство?

—Всегда надо искать причины неудач в себе.

—Вам не кажется, что судили только в одну сторону?

—На мой взгляд, было пару спорных эпизодов, но не более того.

—Пенальти по делу?

—Мне кажется, можно было давать. Другое дело момент с первой карточкой Якубе. Мне кажется, ее не было. Жалко, что «Крылья» потеряли двух основных игроков перед матчем со «Спартаком». Матч будет достаточно принципиальным, поэтому жалко.

«Крылья Советов» с 38 очками в 26 матчах занимают 7-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Химки» идут на 13-й строчке с 28 очками в 26 играх.