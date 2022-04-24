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Анохин — о победе «Химок»: «Нравится, что игроки играют с душой»

Анохин поделился эмоциями после победы «Химок» над «Крыльями Советов»
Антон Иванов
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Член исполнительного комитета Российского футбольного союза Сергей Анохин поделился эмоциями от победы «Химок» над «Крыльями Советов» в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ (4:1).

«Мне очень нравится, что игроки «Химок» играют с душой и забивают в каждом домашнем матче по 4 мяча. Какая уже победа к ряду? Молодцы! Так держать!» — сказал Анохин.

«Химки» набрали 28 очков и занимают 13-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ. У «Крыльев Советов» 38 очков и 7-я позиция.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ростов 0
Спартак 0
1-й тайм

Обе забьют - да

24%

1.85

1X

15%

1.63

X2

14%

1.40
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Динамо

X2

21%

1.63

ТБ 1.5

18%

1.35

Обе забьют - да

16%

1.88
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

П2

26%

1.44

Ф2 (-1.5)

14%

2.12

ИТБ2 (1.5)

13%

1.44
Футбол
ФК Химки
Сергей Анохин
1
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
4
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
9
 Ростов 25 8 7 10 41-42 31
10
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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 - : -
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