Анохин поделился эмоциями после победы «Химок» над «Крыльями Советов»

Член исполнительного комитета Российского футбольного союза Сергей Анохин поделился эмоциями от победы «Химок» над «Крыльями Советов» в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ (4:1).

«Мне очень нравится, что игроки «Химок» играют с душой и забивают в каждом домашнем матче по 4 мяча. Какая уже победа к ряду? Молодцы! Так держать!» — сказал Анохин.

«Химки» набрали 28 очков и занимают 13-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ. У «Крыльев Советов» 38 очков и 7-я позиция.