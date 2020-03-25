РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Бывшему капитану «Спартака» Алексу — 38 лет

10:45
Алекс. Фото Татьяна Дорогутина
Алекс. Фото Татьяна Дорогутина
Теги:

38 лет исполняется бывшему полузащитнику и капитану «Спартака» Алексу Мескини.

Бразилец выступал за «Спартак» с 2009 по 2011 год, игрок провел за красно-белых 69 матчей, забил 19 мячей и отдал 27 результативных передач. Он дважды становился серебряным призером в составе московской команды (2009, 2011/12). В 2009 году Алекс стал обладателем награды «Золотой кабан», которую вручают лучшему футболисту или тренеру «Спартака» по итогам сезона. Бразилец считается одним из лучших легионеров в истории красно-белых.

На родине Алекс выступал за «Интернасионал», с которым выигрывал Кубок Либертадорес и клубный чемпионат мира (оба турнира — в 2006). В составе «Коринтианса» полузащитник также выигрывал Кубок Либертадорес (2012) и становился чемпионом Бразилии (2011).

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир