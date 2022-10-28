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Булыкин заявил, что Павлюченко оставил большой след в российском футболе

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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин отреагировал на новость о завершении профессиональной карьеры Романа Павлюченко.

«Роман — игрок топ-уровня. Играл в АПЛ и в сборной России. Это признак качества футболиста. Оставил большой след в российском футболе», — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

27 октября 40-летний нападающий объявил о завершении карьеры.

Всего на клубном уровне Павлюченко провел 588 матчей, забил 215 голов и отдал 58 результативных передач. Также на счету Павлюченко 51 матч и 21 гол за сборную России.

В 2008 году игрок стал бронзовым призером чемпионата Европы в составе сборной России.

Павлюченко завершил карьеру. Вспоминаем лучшие голы и матчи форварда

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-buly-kin-pavlyuchenko-ostavil-bol-shoj-sled-v-rossijskom-futbole/
Дмитрий Булыкин
Роман Павлюченко
Футбол
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3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
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 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
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 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
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