Павлюченко завершил карьеру. Вспоминаем лучшие голы и матчи форварда
Бывший нападающий «Спартака» и сборной России Роман Павлюченко сегодня сообщил о завершении профессиональной карьеры.
Выступавший за ногинское «Знамя» форвард получил 8-матчевую дисквалификацию за попытку физического воздействия на соперника и оскорбительные выражения. В связи с этим Роман решил закончить карьеру в профессиональном футболе, но продолжит выступать в медиалиге.
«СЭ» вспоминает лучшие голы и матчи нападающего.
Дубль Англии и интервью в прямом эфире на Первом канале
Пожалуй, самый знаковый матч для Романа Павлюченко в составе сборной России. В отборе к Евро-2008 при полных трибунах в «Лужниках» команда Гуса Хиддинка принимала Англию и для выхода в финальную стадию турнира должна была побеждать.
Павлюченко начал игру в запасе, но вышел во втором тайме с указанием от тренера забить, когда Россия проигрывала 0:1. Роман сначала сравнял счет, реализовав пенальти, а затем забил второй гол, ставший победным — оказался первым на добивании после удара из-за штрафной. После игры на фоне забитых трибун «Лужников» Роман давал интервью Первому каналу, рассуждая о шансах попасть на Евро.
Несмотря на то что Россия добилась одной из самых ярких и важных побед в истории, участие в основном турнире сборная чуть не упустила. После победы над англичанами команда Хиддинка уступила Израилю, а на Евро ее вытащили обыгравшие англичан 3:2 на «Уэмбли» хорваты.
Гол, положивший начало исторической победе
После яркого выступления против Англии и на фоне травмы Павла Погребняка Павлюченко поехал на Евро-2008 игроком основы. Роман принял активное участие и в другом самом ярком матче сборной России — против Нидерландов в четвертьфинале. Павлюченко забил первый гол россиян в матче после прострела с левого фланга от Сергея Семака. Что было дальше, вы наверняка прекрасно знаете.
Гол шведам в группе Евро-2008
А в групповом этапе Евро-2008 Павлюченко забил свой второй гол на турнире — в ворота Швеции. Россия выиграла 2:0 и оформила исторический выход в плей-офф.
Всего на чемпионате Европы Роман забил три гола и тем самым привлек внимание европейских клубов. Тем же летом форвард перешел в «Тоттенхэм». На турнире в Австрии и Швейцарии больше Павлюченко забил только Давид Вилья, чемпион Европы в составе сборной Испании. К слову, испанцам Роман тоже забивал в стартовом матче турнира, но Россия проиграла 1:4.
Самый красивый гол сборной России — в ворота Петра Чеха
Два года назад аккаунт сборной России устроил голосование на лучший гол национальной команды на чемпионатах Европы. Болельщики выбрали Павлюченко и его мяч на Евро-2012 в ворота Чехии (4:1).
В той игре Роман в штрафной в одиночку разобрался с защитником и забил мощным ударом в «девятку» в ворота Петра Чеха — на тот момент одного из лучших вратарей мира.
Один из любимых голов Павлюченко — в ворота «МЮ» на «Олд Траффорд»
Три года назад Павлюченко вспоминал гол за «шпор» в Кубке Англии в социальных сетях: «Один из моих любимых голов за «Тоттенхэм» — в ворота «МЮ». Гол, который принес много радости болельщикам «Тоттенхэма»! Такие голы, эмоции невозможно забыть!»
«Шпоры» тогда проиграли, но звезды «МЮ» наверняка запомнили форварда, выигравшего борьбу у звездной защиты с Неманьей Видичем и Гари Невиллом и идеальным ударом головой открывшего счет. В той игре, кстати, играли Криштиану Роналду, Гарет Бэйл, Лука Модрич, Карлос Тевес, Пол Скоулз и Димитар Бербатов. Было приятно увидеть российского игрока в такой компании, еще и в качестве автора гола.
Шикарный штрафной «Рубину» Бердыева в Лиге Европы
«Рубин» при Курбане Бердыеве регулярно играл в еврокубках и добивался исторических побед. А в сезоне-2011/12 конкурировал с «Тоттенхэмом» в группе Лиги Европы за выход в плей-офф.
В Казани команда из Лондона проиграла, а вот дома победила с минимальным счетом благодаря голу Павлюченко: Роман идеально исполнил удар со штрафного и принес команде три очка. Однако из группы в итоге вышел «Рубин», опередив команду российского форварда на одно очко.
Три гола «Ливерпулю» за 11 дней
В сезоне-2008/09, первом для Павлюченко в Англии, форвард забил «Ливерпулю» три гола за 11 дней. В матче чемпионата 1 ноября гол Романа стал победным, игра закончилась со счетом 2:1. А 12 ноября команды играли в Кубке английской лиги и «Тоттенхэм» обыграл мерсисайдцев со счетом 4:2 — Павлюченко забил дважды.
Россиянин в том сезоне забил во всех матчах Кубка лиги, кроме финального, проигранного «МЮ» по пенальти (0:0, 1:4), отличившись шесть раз в пяти встречах и став лучшим бомбардиром турнира вместе с Тевесом и Эллингтоном.
Первый хет-трик в карьере за «Спартак»
В августе 2007 года Роман оформил первый хет-трик — в ворота «Кубани» в разгромном матче (4:0). Тогда беспроигрышная серия красно-белых продлилась до восьми матчей, а Павлюченко утвердился в роли лучшего бомбардира команды в чемпионате.
Второй хет-трик Романа случился всего через месяц — в игре с «Локомотивом», которую «Спартак» проиграл 3:4. В том сезоне красно-белые стали серебряными призерами чемпионата, уступив «Зениту», а Павлюченко с 14 голами выиграл бомбардирскую гонку.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|14
|11
|3
|0
|43-5
|36
|
2
|Спартак
|14
|9
|2
|3
|36-16
|29
|
3
|ЦСКА
|14
|7
|5
|2
|28-15
|26
|
4
|Ростов
|14
|7
|5
|2
|25-20
|26
|
5
|Краснодар
|14
|7
|3
|4
|27-20
|24
|
6
|Ахмат
|14
|7
|2
|5
|22-21
|23
|
7
|Динамо
|14
|6
|5
|3
|24-17
|23
|
8
|Сочи
|14
|6
|2
|6
|22-29
|20
|
9
|Оренбург
|14
|6
|1
|7
|24-33
|19
|
10
|Урал
|14
|5
|1
|8
|15-24
|16
|
11
|Кр. Советов
|14
|3
|5
|6
|15-21
|14
|
12
|Н. Новгород
|14
|3
|4
|7
|17-25
|13
|
13
|Факел
|14
|1
|9
|4
|17-24
|12
|
14
|Локомотив
|14
|3
|3
|8
|17-29
|12
|
15
|Химки
|14
|2
|3
|9
|13-28
|9
|
16
|Торпедо
|14
|1
|3
|10
|7-25
|6
|28.10
|17:00
|
Оренбург – Факел
|- : -
|29.10
|14:00
|
Динамо – Химки
|- : -
|29.10
|16:30
|
Ахмат – Ростов
|- : -
|29.10
|19:00
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
|30.10
|14:00
|
Кр. Советов – Н. Новгород
|- : -
|30.10
|14:00
|
Сочи – Урал
|- : -
|30.10
|16:30
|
Спартак – Торпедо
|- : -
|30.10
|19:30
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|13
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Артем Мещанинов
Сочи
|12
|1
|2