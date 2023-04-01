Булыкин высказался о мотивации форварда «Локомотива» Дзюбы на матч с «Зенитом»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от игры форварда Артема Дзюбы и всей московской команды в матче 22-го тура с «Зенитом».

«Мне кажется, Артем сейчас на каждый матч выходит с особой мотивацией. Кто бы ни был соперником «Локомотива». Но «Зенит» — особый раздражитель для всех. Это действующий чемпион, в котором собраны многие из лучших футболистов РПЛ. Поэтому будет очень интересно, как железнодорожники и сам Дзюба проявят себя в матче с питерцами», — цитирует Булыкина Vprognoze.ru.

Дзюба выступает за «Локомотив» с февраля этого года. Его контракт с московским клубом рассчитан до конца текущего сезона. Всего за железнодорожников он провел 4 матча в РПЛ, отметился 6 голами и 1 результативной передачей.