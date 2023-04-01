Юран назвал неубедительной игру «Спартака» в матче с «Ахматом»

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран поделился впечатлениями от матча 21-го тура чемпионата России «Спартак» — «Ахмат» (0:0).

«Хотелось бы победы, конечно. Неубедительно. Конечно, ожидали большего от «Спартака» после поражения с «Оренбургом». Была нужна победа. Спад? Наверное, есть. Можно допустить. С «Локомотивом» команда не бежала в конце, с Воронежом, «Оренбургом», «Уралом». Нет легкости. С чем связано я не знаю, надо смотреть внутри команды», — приводит «РБ Спорт» слова Юрана.