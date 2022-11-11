Булыкин считает, что «Локомотив» может зацепить очки в матче со «Спартаком»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил шансы «Локомотива» в дерби со «Спартаком» в матче 17-го тура РПЛ.

«Даже последнее место может дать бой и обыграть лидеров чемпионата. Все будет зависеть от конкретной игры и от того, кто больше хочет и кто лучше готов. Только одним надо бороться за выживание, другим — за медали. Настрой совершенно разный и все зависит от мастерства футболистов в этой игре. Конечно, на бумаге фаворит «Спартак». И он будет явно иметь преимущество. Но если «Локомотив» хорошо сыграет и реализует свои шансы — они могут зацепить очки.

Дерби последнее время всегда интересны. Когда наши клубы перестали бояться, перестали играть на 0:0. Теперь команды играют на победу и играют хорошо. «Спартак» в этом плане очень хорош. Нападение сильное. Они играют агрессивно. Посмотрим, как сложится это дерби. Я жду жаркого матча с интригой и голами", — сказал Булыкин корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

Дерби «Локомотив» — «Спартак» пройдет 12 ноября, на «РЖД арене». Начнется игра в 19.30 по московскому времени.