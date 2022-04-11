Булатов сравнил Юри Алберто с Азмуном и объяснил, почему с Дзюбой нужно продлить контракт

Трехкратный чемпион России в составе «Спартака», экс-главный тренер «Спартака-2» и «Арсенала» Виктор Булатов оценил игру форвардов «Зенита».

— Юри Алберто равноценная замена Азмуну?

— Ну-у... Пока он иранскому форварду уступает. Не хватает движения, вовлеченности в игру. То вспыхивает, то надолго выключается. Про Азмуна этого не скажешь, у него потрясающая заряженность на ворота. От первой до последней минуты.

— Теперь о Дзюбе. Семак уверяет, что тот в хорошей форме, а его безголевая серия интересует только журналистов.

— Считаю, с «Ахматом» Артем отыграл ниже своих возможностей. Минимум активности, часто оставался без мяча. У Дзюбы и моментов-то не было.

— Нужно с ним летом продлевать контракт?

— На год? Ну а почему нет? Да, в августе Артему исполнится 34, в еврокубках ему уже трудно проявить себя, но в РПЛ по-прежнему приносит много пользы. Добавляет атаки вариативности. Иногда там надо сыграть попроще. Вот для этого и нужен Дзюба. Он может продавить защитника, сам забить либо скинуть мяч партнеру. При фланговых подачах хорош на «втором этаже». В то же время надо понимать, что без Дзюбы командная игра сразу ускоряется.