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Булатов сравнил Юри Алберто с Азмуном и объяснил, почему с Дзюбой нужно продлить контракт

Александр Кружков
Обозреватель
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Трехкратный чемпион России в составе «Спартака», экс-главный тренер «Спартака-2» и «Арсенала» Виктор Булатов оценил игру форвардов «Зенита».

— Юри Алберто равноценная замена Азмуну?

— Ну-у... Пока он иранскому форварду уступает. Не хватает движения, вовлеченности в игру. То вспыхивает, то надолго выключается. Про Азмуна этого не скажешь, у него потрясающая заряженность на ворота. От первой до последней минуты.

— Теперь о Дзюбе. Семак уверяет, что тот в хорошей форме, а его безголевая серия интересует только журналистов.

— Считаю, с «Ахматом» Артем отыграл ниже своих возможностей. Минимум активности, часто оставался без мяча. У Дзюбы и моментов-то не было.

— Нужно с ним летом продлевать контракт?

— На год? Ну а почему нет? Да, в августе Артему исполнится 34, в еврокубках ему уже трудно проявить себя, но в РПЛ по-прежнему приносит много пользы. Добавляет атаки вариативности. Иногда там надо сыграть попроще. Вот для этого и нужен Дзюба. Он может продавить защитника, сам забить либо скинуть мяч партнеру. При фланговых подачах хорош на «втором этаже». В то же время надо понимать, что без Дзюбы командная игра сразу ускоряется.

Илья Кухарчук и&nbsp;Марио Фернандес. «ЦСКА в разобранном состоянии. А у «Спартака» игра до сих пор не выстроена». Булатов — о главных событиях тура

Артем Дзюба
Виктор Булатов
Сердар Азмун
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Юри Алберто
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 7 2 55-23 52
2
 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
15
 Уфа 24 4 9 11 22-34 21
16
 Арсенал 24 5 6 13 24-49 21
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15.04 19:30
Динамо – Ахмат
 - : -
16.04 14:00
Уфа – ЦСКА
 - : -
16.04 16:30
Зенит – Урал
 - : -
16.04 19:00
Спартак – Рубин
 - : -
17.04 14:00
Арсенал – Ростов
 - : -
17.04 16:30
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
17.04 16:30
Сочи – Локомотив
 - : -
17.04 19:00
Н. Новгород – Химки
 - : -
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Гамид Агаларов

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Уфа

 16
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 11
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Федор Смолов

Динамо

 10
П
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Краснодар

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Зенит

 6
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Спартак

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