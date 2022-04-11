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Маслов, скорее всего, так и не сыграет за «Спартак» в текущем сезоне

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Читать «СЭ» в

Как стало известно «СЭ», защитник московского «Спартака» Павел Маслов, с большой долей вероятности, не выйдет на поле в оставшихся матчах чемпионата и Кубка России и, таким образом, пропустит весь текущий сезон сезон.

Восстановление 21-летнего футболиста затянулось — он до сих пор не приступил к занятиям в общей группе команды.

Маслов получил травму в матче с «Химками» (2:1) 10 мая 2021 года, когда он вышел на замену и покинул поле на 90-й минуте с помощью врачей.

В июне у него, по словам врачей «Спартака», случился рецидив старой травмы. В августе футболист перенес операцию, восстановление после которой по прогнозам заняло бы около пяти месяцев. Однако на зимних сборах команды Маслов не тренировался в общей группе и продолжает занятия с ограничениями до сих пор.

Павел Маслов
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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