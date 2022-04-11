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КДК РФС не будет рассматривать слова Божовича на пресс-конференции после матча со «Спартаком»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Глава КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» заявил, что комитет не получал обращения по поводу поведения на пресс-конференции главного тренера «Арсенала» Миодрага Божовича после поражения от «Спартака» (0:3).

«Мы об этом ничего не знаем. Этого нигде не зафиксировано. Если не было оскорбительного поведения в отношении официальных лиц матча, то это не относится к КДК», — сказал Григорьянц «СЭ».

На пресс-конференции после матча Божович послал журналиста немецкого издания «Киккер» в Германию и отказался отвечать на его вопрос.

Ране глава КДК РФС заявил, что на ближайшем заседании комитет рассмотрит оскорбительное поведение нападающего «Арсенала» Кингса Кангва после матча со «Спартаком».

ФК Арсенал (Тула)
ФК Спартак (Москва)
Артур Григорьянц
Миодраг Божович
КДК
0
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