КДК РФС не будет рассматривать слова Божовича на пресс-конференции после матча со «Спартаком»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» заявил, что комитет не получал обращения по поводу поведения на пресс-конференции главного тренера «Арсенала» Миодрага Божовича после поражения от «Спартака» (0:3).

«Мы об этом ничего не знаем. Этого нигде не зафиксировано. Если не было оскорбительного поведения в отношении официальных лиц матча, то это не относится к КДК», — сказал Григорьянц «СЭ».

На пресс-конференции после матча Божович послал журналиста немецкого издания «Киккер» в Германию и отказался отвечать на его вопрос.

Ране глава КДК РФС заявил, что на ближайшем заседании комитет рассмотрит оскорбительное поведение нападающего «Арсенала» Кингса Кангва после матча со «Спартаком».