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«ЦСКА в разобранном состоянии. А у «Спартака» игра до сих пор не выстроена». Булатов — о главных событиях тура

Бывший тренер «Спартака-2» Булатов считает, что ЦСКА находится в разобранном состоянии
Александр Кружков
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Илья Кухарчук и Марио Фернандес.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Трехкратный чемпион России в составе «Спартака», экс-главный тренер «Спартака-2» и «Арсенала» Виктор Булатов — о главных событиях 24-го тура, Ваноли, Соболеве, Языджи и Дзюбе.
Даниил Хлусевич, Александр Соболев, Михаил Игнатов, Шамар Николсон. «Спартак» никуда не вылетает. Красно-белые крупно обыграли «Арсенал»

Спартаковским болельщикам не стоит обольщаться

— О чем подумали, увидев стартовый состав «Спартака»?

— Вы об отсутствии Промеса и Бакаева? Первая мысль — хуже не будет точно. Сегодня этих ребят нельзя назвать системообразующими фигурами, вокруг которых строится вся спартаковская игра. Соболев с Игнатовым достойно их заменили. Так что отряд не заметил потери бойца.

— Что понравилось в игре «Спартака»?

— Настрой. Агрессия с первых же минут, заряженность на каждый эпизод, хорошее движение. Эти факторы плюс откровенно слабая игра «Арсенала», который оставлял слишком много свободного пространства, и привели к разгрому. Особенно отмечу Соболева. Честно, не ожидал, что он настолько здорово может играть в оттяжке.

— Казалось, Соболев — форвард-наконечник?

— Ну да. А здесь постоянно отскакивал назад, брал мяч, разгонял атаки, отдавал обостряющие передачи. В общем, взял на себя функции Игнатова. Футболисты «Арсенала» просто не знали, что с этим делать. Терялись! И все-таки спартаковским болельщикам не стоит обольщаться. Несмотря на три мяча в ворота Тулы, видно — игра у команды до сих пор не выстроена.

— Это шпилька в адрес главного тренера?

— Я понимаю, самое тяжелое в футболе — отладить позиционное нападение. Сделать это вдвойне сложнее, когда в твоем распоряжении много новых футболистов. Но за три с половиной месяца, что Ваноли возглавляет «Спартак», должны быть хоть какие-то проблески командных взаимодействий. Если тренер умеет ставить позиционную атаку, за такой срок можно показать как минимум контуры этой игры.

— У Ваноли даже контуры не просматриваются?

— В том-то и дело! Не видно структуры игры, тренерских идей. Пока я так и не понял, что он за тренер, как хочет играть...

— А почему Безбородов отменил гол Радаковича, вам понятно?

— Момент спорный, на усмотрение арбитра. Сначала мне показалось, что Жиго «нарисовал» фол. Но на повторе увидел — толчок был. Хотя и не настолько сильный, чтобы падать.

— Как полагаете, Чернов «Спартаку» поможет?

— Думаю, да. По крайней мере, на позиции центрального защитника выглядит надежнее Литвинова.

— А если сравнить с Кофрие?

— Главный козырь бельгийца — неуступчивость в единоборствах. Уж очень мощный парень! Зато Чернов тоньше понимает игру, может начать атаку. В целом с «Арсеналом» отыграл уверенно, без ошибок.

— А другой новичок — Хлусевич?

— Это рабочая лошадка. Подкупает невероятной работоспособностью, заряженностью, но тонкости, исполнительского мастерства не хватает. Хлусевич не из тех, кто идеально вложит мяч в ногу, отдавая последний пас.

— Чем хорош Николсон?

— Разносторонний форвард. Физически крепкий, вверху почти не проигрывает. При этом техничный, обученный, в подыгрыше великолепен. «Спартак» можно только поздравить с таким приобретением.

Хорхе Карраскаль (с&nbsp;мячом) против Дениса Глушакова в&nbsp;матче &laquo;Химки&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА. ЦСКА развалился после мощного старта: получил четыре от «Химок» и отстал от «Динамо». К Березуцким есть вопросы

Бийол, Магнуссон и Марио Фернандес матч в Химках провалили

— Как для себя объясняете разгром «Локомотива» на берегах Дона?

— Начнем с того, что в этом туре «Ростов» мне понравился больше всех! Футболисты прекрасно готовы физически, действуют в одном ключе, никто не выпадает. Высокая плотность на каждом участке поля — что в атаке, что в обороне. А какие шикарные голы забили Щетинин, Осипенко и Полоз?!

— Это правда.

— По движению, быстрой работе с мячом, структуре игры сегодняшний «Ростов» соответствует европейским стандартам. «Локомотив» к таким скоростям оказался просто не готов.

— И все-таки главная сенсация тура случилась в Химках?

— Безусловно. Вряд ли кто-то предполагал, что ЦСКА проиграет аутсайдеру, да еще пропустит четыре мяча. Хотя уже в предыдущей встрече с «Уралом» прозвучал тревожный звоночек. Ну а теперь стало очевидно — после перерыва на матчи сборных из армейцев словно воздух выпустили. Сегодня это совсем другая команда.

— Какая же?

— Инертная, разобранная, разбалансированная. Со стороны трудно понять, что произошло. В марте ЦСКА выглядел мощно. Блистали новички во главе с Языджи. Чувствовалось, команда великолепно готова функционально. И вдруг за две недели ситуация развернулась на 180 градусов. По матчам с «Уралом» и «Химками» бросается в глаза, что армейцы не в лучших физических кондициях. От целостной командной игры ничего не осталось, появились разрывы между линиями.

— Чудеса.

— Мне кажется, все упирается в «физику». Романцев в таких случаях говорил — «ноги не бегут». Именно в этом сейчас главная проблема ЦСКА. «Химки»-то ничего сверхъестественного не показали. Просто армейцы очень слабо сыграли и в позиционном нападении, и в центре обороны, где явно не хватало Дивеева. Все четыре гола пропущены с быстрых ответных атак.

— Бийол, Магнуссон и Марио Фернандес матч провалили?

— Да. Допускали большие разрывы, при потере мяча в атаке не поджимали соперника, а, наоборот, начинали смещаться назад. Вспомните первый гол. Обрез, мяч у Руденко. Но Магнуссон и Бийол его почему-то не встречают, пятятся к штрафной, позволяя довести атаку до конца. В классной команде центральные защитники так не играют!

— Марио Фернандес на правом фланге полезнее?

— Конечно! Видно, что в центре ему не очень комфортно. Отсюда позиционные ошибки, технический брак. Если бы там с первых минут вышел Набабкин, а справа — Марио Фернандес, это добавило бы обороне надежности.

— Что не получилось в позиционном нападении?

— Мяч ходил медленно, мало движения, агрессии. Чтобы вскрыть такую плотную оборону, как у «Химок», нужны четкие командные взаимодействия. Быстрые, синхронные. А если невысокий темп, да еще защитники не поджимают соперника, у него всегда будет возможность для ответных атак. Чем «Химки» мастерски и воспользовались, реализовав почти все свои моменты.

— Точно.

— Но все равно команда уровня ЦСКА не имеет права так разваливаться и безобразно играть в обороне. В любом состоянии!

Динамовцы Роман Евгеньев и&nbsp;Арсен Захарян обнимают Себастьяна Шиманьски после победы команды над &laquo;Нижним Новгородом&raquo;. «Мусорная» победа «Динамо» — на вес золота. Шварц отрывается от ЦСКА и догоняет «Зенит»

«Динамо» серебро уже не отдаст

— От «Урала» пропустили два. От «Химок» — четыре. К Акинфееву есть вопросы?

— Ну что вы! На мой взгляд, в пропущенных мячах он не виноват. Если бы не Игорь, армейцам могли бы забить еще больше. А претензии нужно предъявлять в первую очередь к центральным защитникам и опорным хавбекам, которые тоже выглядят слабо. Впрочем, по двум последним матчам у ЦСКА вообще выделить некого.

— Даже Языджи потускнел?

— Да. Нет прежней резкости, агрессии, ртутных открываний за спину защитникам. Возможно, виной всему проблемы со спиной, о чем на пресс-конференции упомянул Алексей Березуцкий. И добавил, что четыре дня Языджи не тренировался. Правда, без гола с поля не ушел. Уверенно реализовал пенальти, забив в шестом матче подряд!

— Топ-футболист?

— По меркам РПЛ — сто процентов! Техника, скорость, мышление, правильные открывания, хороший удар... Но во французской лиге таких игроков достаточно, да и в целом уровень футбола гораздо выше. Там сложнее проявить себя. Поэтому не стоит удивляться, что в чемпионском сезоне «Лилля» Языджи в основном на скамейке сидел.

— А как вам юный Ушаков?

— Способный мальчик. Шустрый, техничный, при схеме в три центральных защитника может спокойно всю бровку закрыть. Но конкурент у него серьезный — Марио Фернандес. Хотя в последнее время он уже не так эффективен в атаке, как раньше. Снизился объем работы, упала скорость. Годы берут свое.

— В серебряной гонке на кого ставите?

— Теперь «Динамо» опережает ЦСКА на шесть очков и, думаю, второе место уже не отдаст. Да, команда у Сандро Шварца не самая опытная, много молодежи, но физически ребята готовы лучше, чем армейцы. Играют без провалов.

— Не смущает, что в Краснодаре победный гол забили с ошибочно назначенного пенальти, а в Нижнем Новгороде помог автогол Гоцука?

— Так в этом и проявляется класс команды! Когда в равном матче дожимаешь соперника на характере и вырываешь победу. Игра-то в Нижнем была ничейная. Хозяева за счет низкого блока обороны успевали перекрывать свободные зоны. Но один-единственный эпизод все перевернул. Какой рывок на 87-й минуте совершил Варела! Метров 50 пробежал по флангу, дождался паса от Шиманьски, прострелил — ну а дальше за «Динамо» уже сыграл рикошет. Такой автогол надо еще заслужить.

Юри Алберто и&nbsp;Малком. «Зенит» впервые за 7 лет выиграл в Грозном. И как вовремя!

Дзюба отыграл ниже своих возможностей

— Как в Грозном смотрелся «Зенит»?

— О таких победах говорят — выиграли на классе. Хотя и у «Ахмата» были неплохие моменты. Если бы на третьей минуте Харин реализовал выход один на один с Кержаковым, неизвестно, как бы закончился матч. Когда же забивал Юри Алберто, ошиблись опорные полузащитники — Тимофеев и Швец. Неправильно расположились при выходе из обороны, бросили свою зону. А бразилец, получив мяч, мгновенно сориентировался и закинул его за шиворот Шелии.

— Роскошный гол.

— Да! Во втором тайме «Зенит» уже играл строго на результат, с выходом Алипа вообще перешел на схему с тремя центральными защитниками. Потом Семак освежил игру заменами, забили еще один и спокойно довели матч до победы.

— Кого у «Зенита» отметите?

— Очень активен был Кузяев, отвечавший за правую бровку. Перепахал ее за 90 минут от и до. Как раз оттуда и началась вторая голевая атака. Надежностью в центре обороны понравился Чистяков. Юри Алберто тоже провел качественный матч.

— Это равноценная замена Азмуну?

— Ну-у... Пока он иранскому форварду уступает. Не хватает движения, вовлеченности в игру. То вспыхивает, то надолго выключается. Про Азмуна этого не скажешь, у него потрясающая заряженность на ворота. От первой до последней минуты.

— Теперь о Дзюбе. Семак уверяет, что тот в хорошей форме, а его безголевая серия интересует только журналистов.

— Считаю, с «Ахматом» Артем отыграл ниже своих возможностей. Минимум активности, часто оставался без мяча. У Дзюбы и моментов-то не было.

— Нужно с ним летом продлевать контракт?

— На год? Ну а почему нет? Да, в августе Артему исполнится 34, в еврокубках ему уже трудно проявить себя, но в РПЛ по-прежнему приносит много пользы. Добавляет атаки вариативности. Иногда там надо сыграть попроще. Вот для этого и нужен Дзюба. Он может продавить защитника, сам забить либо скинуть мяч партнеру. При фланговых подачах хорош на «втором этаже». В то же время надо понимать, что без Дзюбы командная игра сразу ускоряется.

— Верите, что «Зенит» способен упустить на финише золотые медали?

— Исключено! «Динамо» пока объективно не готово к борьбе за чемпионство. Игроки «Зенита» опытнее, качественнее. Да и понаглее. Нет сегодня в России команды, которая может сыграть так, чтобы заставить их задрожать.

— Напоследок о «Рубине». Он совсем плох?

— С «Краснодаром» была равная игра. Вязкая, тягучая. Борьбы, сумбура много, мысли мало... Судьбу матча решило индивидуальное мастерство Газинского, который здорово разогнал голевую атаку и вырезал классную передачу на ход Волкову. А дальше Самошников неоправданно выбрасывается на игрока, пролетает мимо мяча. Волков бьет, попадает в ногу Тальби, рикошет — гол! «Рубину» в такой ситуации остается лишь посочувствовать.

— Так и в ФНЛ можно рухнуть.

— Думаю, вылет команде не грозит. Слуцкий — тренер опытный, должен все наладить. Да и не настолько безнадежен «Рубин», как кому-то кажется. По крайней мере если сравнивать с конкурентами в борьбе за выживание.

Артем Дзюба
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Рубин (Казань)
ФК Спартак (Москва)
ФК Химки
ФК ЦСКА (Москва)
Паоло Ваноли
5
4
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 7 2 55-23 52
2
 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
15
 Уфа 24 4 9 11 22-34 21
16
 Арсенал 24 5 6 13 24-49 21
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15.04 19:30
Динамо – Ахмат
 - : -
16.04 14:00
Уфа – ЦСКА
 - : -
16.04 16:30
Зенит – Урал
 - : -
16.04 19:00
Спартак – Рубин
 - : -
17.04 14:00
Арсенал – Ростов
 - : -
17.04 16:30
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
17.04 16:30
Сочи – Локомотив
 - : -
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Н. Новгород – Химки
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И К Ж
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Спартак

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