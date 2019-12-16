Божович остается главным тренеров «Крыльев Советов»

Как стало известно «СЭ», на вечер понедельника в «Крыльях Советов» принято следующее решение. Миодраг Божович остается главным тренером команды и будет готовить ее к весенней части чемпионата РПЛ.

Ранее сообщалось, что черногорец может покинуть свой пост, а его место, скорее всего, займет тренер молодежки Владимир Кухлевский.

После 19 туров самарцы занимают предпоследнее место в РПЛ. Божович принял «Крылья» в октябре 2018 года.