«РБ Спорт»: Пальцев подпишет с «Краснодаром» контракт до 2028 года

Защитник махачкалинского «Динамо» Валентин Пальцев близок к переходу в «Краснодар», сообщает «РБ Спорт».

24-летний россиянин подпишет с «быками» трехлетний контракт. Соглашение будет включать опцию продления на год.

Ранее президент «Динамо» Гаджи Гаджиев рассказал об интересе к игроку от нескольких клубов, в том числе от «Краснодара».

Контракт Пальцева с «Динамо» рассчитан до конца июня 2026 года. В этом сезоне защитник провел 10 матчей в составе махачкалинского клуба и забил 1 гол.