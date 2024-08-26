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Сегодня, 17:30

Болельщики «Зенита» признали Латышонка лучшим игроком матча против «Спартака»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Голкипер «Зенита» Евгений Латышонок стал лучшим игроком команды в матче против «Спартака» (0:0) в 6-м туре РПЛ, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

26-летний вратарь провел весь матч, отыграл на ноль и отразил 7 ударов в створ.

Латышонок в межсезонье перешел в «Зенит» из «Балтики». Контракт голкипера с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до 2028 года.

Источник: ФК «Зенит»
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Евгений Латышонок
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1
 Локомотив 6 5 0 1 15-7 15
2
 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
3
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
4
 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
5
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
7
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
8
 Ростов 6 2 2 2 9-12 8
9
 Кр. Советов 6 2 0 4 6-12 6
10
 Пари НН 6 2 0 4 6-12 6
11
 Химки 6 1 3 2 9-11 6
12
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
13
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
14
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
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 Факел 6 1 1 4 2-10 4
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 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
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