Болельщики «Зенита» признали Латышонка лучшим игроком матча против «Спартака»

Голкипер «Зенита» Евгений Латышонок стал лучшим игроком команды в матче против «Спартака» (0:0) в 6-м туре РПЛ, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

26-летний вратарь провел весь матч, отыграл на ноль и отразил 7 ударов в створ.

Латышонок в межсезонье перешел в «Зенит» из «Балтики». Контракт голкипера с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до 2028 года.